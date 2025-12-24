Bernardeschi, operazione riuscita alla clavicola: confermati i tempi di recupero

Il Bologna deve fare i conti con un’assenza pesante in vista dei prossimi impegni ufficiali. Federico Bernardeschi sarà infatti costretto a rimanere lontano dal campo per diverse settimane . Il club emiliano ha comunicato l’esito dell’intervento attraverso una nota ufficiale. L’operazione si è svolta senza complicazioni, ma i tempi di recupero non saranno brevi. Nel frattempo la squadra continua la preparazione in vista della prossima sfida di campionato.

Le condizioni di Bernardeschi e il punto sull’infermeria

L’ex esterno della Juventus "è stato sottoposto ad intervento alla clavicola sinistra da parte dell’equipe del prof. Porcellini: l’operazione è perfettamente riuscita e i tempi di recupero sono di circa 6 settimane" scrive nel comunicato proprio il Bologna. Bernardeschi inizierà ora il percorso di riabilitazione, con l’obiettivo di tornare a disposizione il prima possibile. Intanto il resto del gruppo ha ripreso ad allenarsi regolarmente nella mattinata odierna.

I giocatori più utilizzati nella gara di Supercoppa hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Per gli altri, invece, spazio ad attivazione atletica e partitella. Buone notizie parziali arrivano da Freuler, che ha lavorato solo in parte con i compagni. Allenamento differenziato, infine, per Skorupski e Casale, che continuano a seguire programmi personalizzati.