Bologna, Italiano fa il punto: "Perdiamo due giocatori importanti. Lucumì è a disposizione"

Il tecnico dei felsinei ha presentato in conferenza stampa la sfida di campionato contro il Sassuolo
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra

Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di campionato contro il Sassuolo di scena al Dall'Ara. Il tecnico del Bologna ha dichiarato: "Il Sassuolo ha un grandissimo potenziale, sta facendo un grandissimo campionato e sono in fiducia. Dovremo essere bravi nel lavorare nei duelli e limitarli negli uno contro uno. Fuori casa hanno pareggiato a Milano e vinto a Bergamo, non temerli è da folli, li temiamo. Tutto questo ci permetterà di arrivare alla sfida con la giusta concentrazione. Molti loro singoli si stanno esaltando e ci aspetta una sfida tosta".

Le parole di Italiano

"L'attacco è l'ennesimo reparto preso di mira dagli infortuni, prima era il centrocampo ora gli esterni. Perdiamo Bernardeschi e Cambiaghi, quindi abbiamo Orsolini, Dominguez e Rowe che si giocheranno i primi due posti ed uno entrerà a gara in corso. Abbiamo preparato bene la partita, non dobbiamo deprimerci per aver perso una finale, purtroppo lo sport è questo. Come siamo ripartiti dopo la vittoria di maggio, ora dobbiamo ripartire dopo la sconfitta con il Napoli". Sul rinnovo di Lucumì ha aggiunto: "Ha smaltito il problema al tendine ed è a piena disposizione. Lo vedo sereno e tranquillo ed è un professionista serio. Su altri aspetti non posso rispondere. FergusonPer lui non si tratta di condizione o minuti giocati. Sa benissimo che le sue qualità sono importanti e che le ultime prestazioni sono al di sotto di quello che può fare. È un up and down che ci può stare, lui sa che la qualità delle sue performance può essere diversa".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

