Italiano avvisa il Bologna: "Inter col dente avvelenato. Mercato? Vigili su tutto, so che…"  

Domani sera alle 20.45 (domenica 4 gennaio) nuovo atto della sfida tra Inter e Bologna . L'ultima pochi giorni fa, nella semifinale della Supercoppa italiana che ha permesso ai rossoblù di andare in finale grazie ai calci di rigore dopo l'1-1 alla fine dei tempi regolamentari. Momento complicato per gli emiliani che nelle ultime quattro gare hanno racimolato appena due punti. Un momento che ci può stare come afferma Vincenzo Italiano nella conferenza stampa della vigilia : "Già l'essere dentro a tutte le competizioni e poterci giocare tutto è un grande merito - ha detto il tecnico -. In campionato abbiamo perso un po' di terreno dal gruppetto davanti, ma in Coppa Italia e Europa League siamo ancora in gioco. Un periodo tra alti e bassi con tutte queste partite può capitare, ma la squadra è viva, le prestazioni ci sono, dobbiamo solo mettere a posto qualche errorino in difesa ed essere più concreti davanti. Dobbiamo farlo per noi ma anche per regalare gioie ai nostri tifosi: è il nostro obiettivo per il 2026".

Italiano sul mercato del Bologna

Italiano si è anche soffermato sulla settimana di allenamento: "Poteva essere normale, ma avendo in mezzo le feste abbiamo cercato di organizzare un'amichevole per i ragazzi che hanno meno minuti: Freuler, Casale, Immobile. Poi ho lasciato liberi i ragazzi di festeggiare. Dopo questa settimana avremo pochissimo tempo per preparare nel dettaglio le partite ma ormai ci siamo abituati". Mercato aperto e la domanda non poteva mancare. "Sono convinto che se si potrà aggiungere qualità alla squadra non ci tireremo indietro. Siamo vigili su tutto. Sono tranquillo, so che se ci saranno chance interessanti, la società interverrà", ha proseguito Vincenzo Italiano.

Bologna, Italiano analizza la sfida contro l'Inter e fa il punto sugli infortuni

Il Bologna scenderà in campo contro l'Inter di Chivu conoscendo i risultati delle altre squadre, come il Como che ha battuto l'Udinese: "Ci sono squadre che lottano per altri obiettivi e hanno tutte le chance di recuperare energie, figuriamoci noi che siamo in una zona di classifica bella. Le altre vanno talmente forti che appena si sbaglia qualcosina il gap aumenta. Sapevamo che giocare ogni tre giorni è complicato e molto diverso rispetto ad avere 4 o 5 giorni a disposizione. È normale che si passi in mezzo a picchi di lucidità e intensità, in momenti in cui le cose riescono bene o meno bene. Domani affronteremo l'Inter che ha il dente avvelenato per la gara in Supercoppa, noi arriviamo da un momento non proprio positivo, ma dovremo cercare di ottenere il massimo dal punto di vista della prestazione". Sui singoli si sofferma soprattutto su Skorupski e Rowe: "Tra una settimana, al massimo dieci giorni, sarà a disposizione. Sicuramente salterà Inter, Atalanta e Como, mentre per Rowe nel momento in cui stava bene e iniziava ad alzare i giri delle prestazioni si è fatto male con il Napoli. Non è facile dopo infortuni del genere, ma con il Sassuolo mi è piaciuto, l'ho visto in crescita, brillante nell'uno contro uno ed è uscito da situazioni complicate. Diamogli tempo perché le qualità le ha".