Italiano ricarica il Bologna: "Ci siamo svegliati. Como, pari solo con un eurogol"

Beffa nel finale per il Bologna , che dopo aver trovato la rete dell'1-0 ed essere rimasto in 10 uomini per l'espulsione di Cambiaghi, ha subito il gol dell' 1-1 nei minuti finali del match contro il Como . Baturina con un gol alla Del Piero ha risposto a Cambiaghi , regalando un punto alla squadra di Fabregas. Al termine dell'incontro, l'allenatore rossoblù Vincenzo Italiano è quindi intervenuto ai microfoni di Sky Sport: " Siamo tornati per lunghi tratti della partita a vedere attenzione e qualità . Anche contro l' Atalanta era arrivato qualche segnale e oggi c'è stata una grande conferma, ma non dobbiamo commettere l'errore di rimanere in inferiorità numerica perchè il Como già palleggia bene e con l'uomo libero ti costringe alla difensiva. Negli ultimi 20 minuti abbiamo dovuto stringere i denti e lo stavamo facendo bene, poi questo eurogol ci ha impedito di vincere la partita . I segnali di risveglio sono arrivati, ho visto il Bologna che volevo vedere . Cerchiamo la vittoria che in campionato manca da parecchio".

Aggressività e cattiveria agonistica: le parole di Italiano

Il Bologna contro il Como è tornato ad aggredire alto, facendo vedere una cattiveria agonistica che era mancata nelle ultime uscite: "Oggi l'abbiamo fatto bene, con l'aggressività giusta contro una squadra che ha il miglior possesso palla del campionato. Devi essere bravo ad accorciare quando loro hanno la palla. Siamo stati bravi a limitarli e abbiamo fatto un ottimo primo tempo. In gran parte della partita abbiamo visto un bel Bologna e dobbiamo continuare a lavorare. Sono convinto che possiamo tornare a giocare ai livelli di un mese fa".

"Bologna imborghesito? Lo penso anche io"

L'impressione è che il Bologna si fosse un po' 'imborghesito'. "La penso anche io così - ha detto Italiano -. La squadra sta bene e nel momento in cui affronti le quattro che al momento stanno molto bene, non penso che tutte le volte serve trovare un responsabile. Dopo la finale di Supercoppa ci siamo imborghesiti e nel momento in cui bisogna tornare una squadra aggressiva e attenta la testa fa la differenza. Un po' ci siamo complicati l'ultimo periodo, dopo questo blackout mi auguro che questa partita ci faccia tornare quelli di un mese fa".