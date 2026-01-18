Italiano e l’emozionante ricordo di Commisso: “Perso grande uomo di sport". Su Bologna-Fiorentina...

BOLOGNA - "Ho i brividi nel ricordare il Presidente. Commisso è stato una persona umile, gentile e d'altri tempi che faceva stare bene tutti e che non ti faceva pesare mai nulla.Firenze e in generale l'Italia hanno perso un grande uomo di sport". Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ai microfoni di Dazn, ha ricordato così Rocco Commisso, patron della Fiorentina scomparso ieri, al termine del match perso 2-1 al Dall'Ara. "Mi ha sempre impressionato la passione e l'affetto che ha avuto per i tifosi della Fiorentina - ha aggiunto l'ex tecnico viola -. Ricordo che arrivava da New York sempre accompagnato dalla moglie Catherine. Le ho scritto un messaggio e spero di sentirla nei prossimi giorni".