Italiano: "Bernardeschi? Vi dico quando torna". Poi svela chi gioca col Celtic

Le dichiarazioni dell'allenatore del Bologna in vista della sfida contro gli scozzesi in Europa League
Italiano: "Bernardeschi? Vi dico quando torna". Poi svela chi gioca col Celtic
4 min
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra

La notte europea chiama, il Bologna risponde. Alla vigilia della sfida contro il Celtic, Vincenzo Italiano si presenta in conferenza con un messaggio chiaro: testa solo al campo, zero distrazioni e massima fame di punti. Il Dall’Ara è pronto a tornare protagonista, così come una squadra che intravede all’orizzonte la possibilità di dare un senso forte al proprio cammino continentale. Tra ambizioni di classifica, scelte di formazione, mercato che rumoreggia e qualche acciacco da gestire, il tecnico rossoblù chiede concentrazione totale e “occhi della tigre” per una partita che può valere molto più dei tre punti, vista la possibilità dei felsinei di arrivare ancora tre le prime otto e andare direttamente agli ottavi.

Bologna-Celtic, la conferenza di Italiano

"Domani dobbiamo pensare solo alla partita, senza altri aspetti che potranno condizionare la nostra prestazione. Dobbiamo fare punti per ambire a qualcosa di importante come i primi 8 posti oppure i playoff. L'ultima gara ci ha visti protagonisti di una prestazione importante e forse domani avremo ancora di più gli occhi della tigre perché potremo ipotecare qualcosa di importante. Se sarà importante il fattore Dall'Ara? È arrivato un periodo strano, ma non ne voglio parlare. Prima qui eravamo assai ermetici e riuscivamo a fare diversi gol. Ora dovremo cercare di far diventare il Dall'Ara di nuovo un fortino importante. Il Celtic non sta attraversando un bel momento ma abbiamo visto le immagini e se non la affronteremo con la massima concentrazione ci potrà mettere in difficoltà. Mi auguro che domani potremo mettere in campo ciò che abbiamo preparato" - ha spiegato Italiano in conferenza stampa. Poi l'allenatore ha sciolto anche il ballottaggio in porta: "Skorupski o Ravaglia? Domani torna Lukasz. Avevo già parlato con lui: era venuto a Verona per assaggiare il clima partita, poi ho preferito dargli qualche allenamento in più, ma da domani tornerà lui tra i pali".

"Il mercato ci sta condizionando"

Quali aspetti stanno condizionando il Bologna? Italiano ne ha parlato: "Il calcomercato aperto che vuoi o non vuoi crea disturbi, poi una condizione fisica e mentale non ottimale. Tutte queste cose qui.Tuttavia dobbiamo mettere tutto questo da parte e pensare solo alla partita di domani. Abbiamo anche qualche acciaccato, ma siamo abituati all'emergenza e non potremo sbagliare la partita, dovremo farci trovare pronti". Sul Celtic: "Abbiamo visto le immagini di partite con l'allenatore che ora è tornato. Giocano con un 4-3-3 simile alla Fiorentina con due interni che sanno riempire l'area di rigore". Poi sull'ultimo scambio di mercato: "Cosa trovo con Sohm e cosa perdo con Fabbian? Sohm ha caratteristiche simili a Fabbian. Nei tre ruoli di centrocampo ha sempre lavorato bene, sa riempire l'area, sa inserirsi da dietro, ha grande passo in conduzione e ha la stoccata. Approfitto per salutare Giovanni e fargli un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come sta Bernardeschi e il futuro di Dominguez

Poi un'altra indicazione di campo: "Domani sarà la partita di Dallinga?Sì, domani gioca Thijs. Mi auguro che riesca a fare una grande partita perché nell'ultimo periodo ha avuto alti e bassi. Oggi l'ho visto bene e sono fiducioso. È un bravo ragazzo, si allena bene e spero domani possa trascinarci". Italiano ha poi concluso sulla condizione della squadra: "Come sta Bernardeschi? Da venerdì tornerà in gruppo e ne sono molto contento. Mi auguro non abbia perso la condizione che lo stava portando quasi al top. Penso che a Genova sarà convocato. Cosa aspettarsi dal futuro di Dominguez? Rimarrà con noi. Oggi ci ho parlato e abbiamo un bellissimo rapporto. Domani avrà grandi possibilità di giocare, o dall'inizio o da subentrato. Per domani abbiamo emergenza davanti perché Orsolini non sta benissimo e Bernardeschi ancora non c'è, quindi abbiamo deciso di tenere Benji in lista. Ne ho parlato anche con Freuler".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Italiano, le parole a Sky

"Sono scappato dalla conferenza, altrimenti svelavo tutti gli undici (ride ndr). In questa competizioni siamo reduci da belle vittorie e prestazioni, però è passato un po' di tempo. Nel frattempo abbiamo perso qualche certezza, può capitare. Giocando sempre, tra alti e bassi può accadere. Domani mettiamo da parte tutto e pensiamo solo a questa competizioni, che ci vede come protagonisti. La prima cosa è qualificarci, ma vogliamo puntare ai primi otto posti che sono alla nostra portata. Dominguez in lista e Freuler out? Ho parlato con Remo, con Orsolini in queste condizioni avevamo bisogno di un esterno. Sacrifichiamo lui così riposa e teniamo dentro Dominguez che ho visto bene a Verona, rimarrà con noi, si allena forte e non crea problemi. Quando viene chiamato in causa dà sempre il massimo e domani può partire dall'inizio. Dallinga uomo d'Europa? Castro ha la febbre e l'abbiamo rispedito a casa, quindi ci sarà Dallinga che in questa competizione si sta comportando bene. Anche lui sta vivendo alti e bassi come la squadra, ma possiamo venirne fuori. Infortuni difensori? L'unico che sta reggendo è Heggem, che avrebbe bisogno di riposare ma non è possibile. Dopo il rientro dalla Supercoppa abbiamo avuto sfide toste contro squadre che non ti lasciano punti, ma il colpo di coda col Como e Verona è stato un segnale. La squadra deve ritrovare quelle certezze" - ha spiegato Italiano a Sky Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

