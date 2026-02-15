Italiano: “Gol Castro grande giocata, da attaccante vero”. Bernardeschi: “Vittoria importantissima"

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria in trasferta del Bologna sul campo del Torino per 2-1 . Il tecnico dei felsinei ha dichiarato: “Il centravanti ogni tanto può lavorare negli ultimi 16 metri e decidere le partite, come ha fatto Castro . La sua è stata un’ intuizione grandiosa, grazie a questo gol vinciamo una partita importantissima dopo un periodo non bello. Si, gli attaccanti, soprattutto Rowe che ha capacità di andare sull’ uno contro uno, quando aggiungerà concretezza sotto porta potrà diventare un giocatore di grande livello".

Le parole di Italiano

Italiano su Bernardeschi ha poi aggiunto: "Federico sta crescendo, peccato per il recente infortunio alla spalla, ma adesso sta tornando a crescere, quando ritroverà brillantezza potrà tornare a essere più pericoloso. In 45 giorni abbiamo un po’ smarrito quella capacità di andare spesso in gol e limitare gli avversari, e in questo mese e mezzo abbiamo abbandonato tutto questo. Ci serviranno altre prestazioni di livello per cercare di fare bene e per tentare di rientrare in zona Europa anche ad Aprile. Adesso ci vuole continuità di prestazione e di risultato per uscire da questo momento non bello. Ci sono stagioni che svoltano in maniera negativa, abbiamo affrontato squadre in ottima condizione e situazioni difficili tutte insieme, abbiamo tempo per riprenderci e dobbiamo cercare di farlo. Possiamo esprimerci anche meglio di quello che abbiamo mostrato stasera”.

Bernardeschi: "Vittoria importantissima"

Anche Bernardeschi è intervenuto a Dazn: "Una vittoria importantissima per il morale e la consapevolezza che ci dà in vista del playoff di Europa League. Dovevamo questi tre punti a noi stessi e ai tifosi che ci seguono e sostengono sempre". Castro invece ha dichiarato: "Il gol? Una giocata che con Bernardeschi proviamo spesso in allenamento, sono contento che oggi ci sia riuscita". Poi l'analisi dell'argentino sul peso specifico del successo che in Serie A mancava al Bologna da un mese: "Arrivavamo da un momento complicato e oggi siamo riusciti a portare tre punti a casa contro un avversario che come noi aveva bisogno di vincere".