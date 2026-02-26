Italiano: "Obiettivo raggiunto. Joao Mario è una bella sorpresa ma una cosa mi ha preoccupato..."

BOLOGNA - Il periodo nero è ormai alle spalle: il Bologna mette insieme il quarto successo di fila e conquista il pass per gli ottavi di finale del'Europe League. I rossoblù, che in campionato hanno battuto Torino (1-2) e Udinese (1-0), si sbarazzano dei norvegesi del Brann nei playoff di coppa. Dopo l'1-0 dell'andata gli emiliani vincono con lo stesso punteggio anche al Dall'Ara: decisiva la rete nella ripresa dell'ex terzino della Juve Joao Mario, autore del suo primo gol sotto le Due Torri.
Le parole di Italiano
Al triplice fischio Vincenzo Italiano commenta così il successo dei suoi ai microfoni di Sky Sport: "Mi aspettavo un avvio così, loro giocavano solo per un risultato e dovevano spingere. Abbiamo resistito, siamo stati bravi a difenderci e poi siamo stati bravissimi a sfruttare la superiorità numerica, non concedendo più nulla. L'obiettivo era di arrivare a marzo dentro tutte le competizioni, andare avanti in Europa era nei nostri piani e ci siamo riusciti. Peccato per la Coppa Italia, ma oggi siamo stati perfetti e anche nel doppio confronto abbiamo sbagliato pochissimo". Il tecnico rossoblù ha poi risposto così alle domande sui singoli: "In questi giorni ho letto di Odgaard ai margini e non capisco come si possa dirlo o pensarlo. Per noi è importante, abbiamo avuto tre gare in sette giorni e andava gestito come tutta la rosa. Oggi è entrato con grande atteggiamento e voglia di tenere la palla, continua ad essere fondamentale per noi. Joao Mario è davvero una bella sorpresa, un ragazzo un po' introverso e timido, secondo me deve sorridere un po' di più e questa cosa mi ha un po' preoccupato. Ora si sta mettendo a disposizione, sia a destra che a sinistra e sta dimostrando le sue qualità. Si è comportato bene in fase difensiva, ha fatto anche gol quindi va benissimo".
La gioia di Joao Mario
Grande felicità per l'autore del gol vittoria Joao Mario: "Sono molto contento, è stato un gol molto importante per la squadra e per la qualificazione al prossimo turno. Volevo dare una soddisfazione a questi tifosi, vivono per il calcio e stanno sempre al nostro fianco. Volevamo fortemente qualificarci al prossimo turno, vogliamo andare molto avanti in questa competizione. Sono molto contento di essere arrivato al Bologna, sin dall'inizio ho sentito la fiducia dello staff, della società e del gruppo. Stiamo lavorando tutti insieme per far tornare grande il Bologna in Italia e in Europa. Preferirei affrontare la Roma, la conosciamo perché gioca nel nostro campionato".
Bernardeschi: "Vorrei affrontare il Friburgo"
Del tutto opposto il pensiero dell'altro ex Juve Federico Bernardeschi: "Siamo sinceri, io vorrei affrontare il Friburgo e non la Roma. Siamo tra italiani, vorrei che entrambe le squadre andassero avanti e si incontrassero il più tardi possibile nella competizione. Questo per noi è un grandissimo risultato, stiamo facendo un grandissimo cammino e non era facile andare avanti in Europa. Potevamo evitare il playoff gestendo meglio due-tre gare nel girone, ma siamo molto fieri di quello che abbiamo fatto in questa Europa League. Credo che quando passi dei momenti difficili, devi tornare indietro e ripartire dalle basi. Le basi per me sono il lavoro, il sacrificio e l'umiltà, che ricompattano il gruppo. Ci mancavano consapevolezza e morale, ma questo gruppo ha dei fortissimi valori che ho visto sin dal primo giorno. Sono professionisti, persone perbene, uomini e siamo riusciti a uscire da un momento complicato. Oggi otteniamo la quarta vittoria di fila, la seconda in casa: ci siamo parlati, guardati negli occhi e abbiamo affrontato un momento complicato esattamente come va affrontato, guardando dentro noi stessi", ha concluso Bernardeschi
BOLOGNA - Il periodo nero è ormai alle spalle: il Bologna mette insieme il quarto successo di fila e conquista il pass per gli ottavi di finale del'Europe League. I rossoblù, che in campionato hanno battuto Torino (1-2) e Udinese (1-0), si sbarazzano dei norvegesi del Brann nei playoff di coppa. Dopo l'1-0 dell'andata gli emiliani vincono con lo stesso punteggio anche al Dall'Ara: decisiva la rete nella ripresa dell'ex terzino della Juve Joao Mario, autore del suo primo gol sotto le Due Torri.
Le parole di Italiano
Al triplice fischio Vincenzo Italiano commenta così il successo dei suoi ai microfoni di Sky Sport: "Mi aspettavo un avvio così, loro giocavano solo per un risultato e dovevano spingere. Abbiamo resistito, siamo stati bravi a difenderci e poi siamo stati bravissimi a sfruttare la superiorità numerica, non concedendo più nulla. L'obiettivo era di arrivare a marzo dentro tutte le competizioni, andare avanti in Europa era nei nostri piani e ci siamo riusciti. Peccato per la Coppa Italia, ma oggi siamo stati perfetti e anche nel doppio confronto abbiamo sbagliato pochissimo". Il tecnico rossoblù ha poi risposto così alle domande sui singoli: "In questi giorni ho letto di Odgaard ai margini e non capisco come si possa dirlo o pensarlo. Per noi è importante, abbiamo avuto tre gare in sette giorni e andava gestito come tutta la rosa. Oggi è entrato con grande atteggiamento e voglia di tenere la palla, continua ad essere fondamentale per noi. Joao Mario è davvero una bella sorpresa, un ragazzo un po' introverso e timido, secondo me deve sorridere un po' di più e questa cosa mi ha un po' preoccupato. Ora si sta mettendo a disposizione, sia a destra che a sinistra e sta dimostrando le sue qualità. Si è comportato bene in fase difensiva, ha fatto anche gol quindi va benissimo".