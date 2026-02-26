Italiano: "Obiettivo raggiunto. Joao Mario è una bella sorpresa ma una cosa mi ha preoccupato..."

Le parole di Italiano

Al triplice fischio Vincenzo Italiano commenta così il successo dei suoi ai microfoni di Sky Sport: "Mi aspettavo un avvio così, loro giocavano solo per un risultato e dovevano spingere. Abbiamo resistito, siamo stati bravi a difenderci e poi siamo stati bravissimi a sfruttare la superiorità numerica, non concedendo più nulla. L'obiettivo era di arrivare a marzo dentro tutte le competizioni, andare avanti in Europa era nei nostri piani e ci siamo riusciti. Peccato per la Coppa Italia, ma oggi siamo stati perfetti e anche nel doppio confronto abbiamo sbagliato pochissimo". Il tecnico rossoblù ha poi risposto così alle domande sui singoli: "In questi giorni ho letto di Odgaard ai margini e non capisco come si possa dirlo o pensarlo. Per noi è importante, abbiamo avuto tre gare in sette giorni e andava gestito come tutta la rosa. Oggi è entrato con grande atteggiamento e voglia di tenere la palla, continua ad essere fondamentale per noi. Joao Mario è davvero una bella sorpresa, un ragazzo un po' introverso e timido, secondo me deve sorridere un po' di più e questa cosa mi ha un po' preoccupato. Ora si sta mettendo a disposizione, sia a destra che a sinistra e sta dimostrando le sue qualità. Si è comportato bene in fase difensiva, ha fatto anche gol quindi va benissimo".