"Bisogna pensare alla squadra, poteva aiutarci meglio": Italiano vince e bacchetta

Le dichiarazioni di Italiano

"Mi è piaciuto il primo tempo, sulla scia della prestazione di giovedì. Abbiamo creato i presupposti per fare qualche altro gol, sono contento per Dallinga. Nel secondo poi loro hanno cambiato sistema e quando è entrato Nzola hanno cercato profondità, ci hanno fatto abbassare ma pericoli veri e propri non ne abbiamo corsi. Prepararsi dopo la gara di giovedì contro un Sassuolo che ha giocatori frizzanti, che sta bene, non era facile. Mi dispiace per Skorupski e De Silvestri, sembrano infortuni muscolari, Moro invece ha preso solo una botta" - ha spiegato Italiano in conferenza stampa. Poi ha aggiunto: "Oggi abbiamo aumentato le palle gol perché in avanti abbiamo giocato l'uno per l'altro, abbiamo visto meno individualismi, come è giusto che sia, e abbiamo creato diverse occasioni. Peccato non aver fatto qualche altro gol nel primo tempo e se la tieni viva poi l'avversario ti tiene lì. Temevo il Sassuolo perché stava bene, giocava in casa, ha la mente libera. Noi abbiamo fatto diversi cambi di formazione. Sohm? Da quando è arrivato ci ha permesso di alzare il livello di allenamenti e sono contento della sua prova".