Italiano incredulo: “Impresa Bologna, pronta la festa. Saremo sfavoriti anche ai quarti”

Sette gol, spettacolo e bel calcio. Alla fine a far festa è il Bologna che espugna l'Olimpico e conquista i quarti di finale di Europa League , competizione che la Roma saluta a testa alta e con qualche rimpianto. I rossoblù, dopo l'1-1 del Dall'Ara, piegano i giallorossi ai supplementari per 4-3 nel derby di coppa al termine di un match dalle infinite emozioni. Ospiti avanti con Rowe (22') e subito riacciuffati da N'Dicka (32'). Nel finale di frazione Bernardeschi dal dischetto riporta avanti gli ospiti e Castro firma il tris al 58'. A cambiare la partita è il 17enne Vaz, subentrato al posto di uno spento El Shaarawy, che conquista il rigore del 3-2, poi trasformato da Malen (69'), e serve a Pellegrini l'assist per il gol del 3-3 all'80'. Ai supplementari a deciderla è Cambiaghi (111'), che regala al Bologna i quarti di finale e spegne i sogni europei della Roma . Bernardeschi e compagni si giocheranno un posto in semifinale con l' Aston Villa di Unai Emery, uscito vittorioso dal rispettivo ottavo con il Lille. La formazione di Gasperini saluta le coppe e ripartirà domenica alle 18.00 dalla sfida casalinga con il Lecce valida per la 30esima giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta nazionali. Il Bologna ospiterà la Lazio domenica alle 15.00. Al termine dalla straordinaria impresa messa in mostra all'Olimpico, ha parlato il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano.

Italiano: "Partiremo sfavoriti, ma abbiamo fatto un'impresa"

"Abbiamo fatto un'impresa in uno stadio caldissimo e contro una squadra forte che è superiore a noi. Siamo veramente contenti del passaggio del turno. Abbiamo scalato una vera e propria montagna, devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una prestazione straordinaria. Cerchiamo di onorare al meglio ogni competizione, preparando al meglio ogni partita e mettendo in difficoltà squadre anche più forti di noi". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, dopo la vittoria ai supplementari contro la Roma negli ottavi di finale di Europa League. "Nella prima mezz'ora non siamo riusciti a schiacciare la Roma, poi dopo il gol del vantaggio abbiamo cambiato modo di stare in campo e siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato in allenamento", aggiunge Italiano, che guarda ai quarti con l'Aston Villa: "Partiremo sfavoriti, faremo gli straordinari e cercheremo di prepararci al meglio per affrontare un avversario di grande livello".

"Partita bellissima, siamo qui a gioire"

"Vincere in uno stadio del genere contro la Roma è stata davvero un'impresa". Così il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ottenuto ai supplementari contro la Roma negli ottavi di finale di Europa League. "Quel 51-49% siamo riusciti un po' a ribaltarlo, siamo qui a gioire per un passaggio del turno in una competizione importante - ha proseguito - E' stata una partita bellissima per come si è sviluppata. Andiamo avanti , siamo veramente contenti, venire qui a fare quello che abbiamo fatto non era semplice. Anzi è stata una montagna da scalare. Complimenti ai ragazzi che hanno fatto una prestazione straordinaria".