Italiano: "Bologna non è riuscito a dare continuità. Lazio più brava di noi a crederci". Su Orsolini...

"Ci tenevamo a dare continuità alle due precedenti vittorie e oggi abbiamo disputato un'altra grande prestazione contro una squadra forte e con calciatori importanti" . Queste le parole di Marco Ianni , chiamato a sostituire lo squalificato Maurizio Sarri nella trasferta di Bologna dove la Lazio ha centrato il terzo successo consecutivo trascinata dalla doppietta di Kenneth Taylor (72', 82'). Già reduci dalle vittorie su Milan e Sassuolo, i biancocelesti rientrano così dalla 30ª giornata di campionato con 43 punti che valgono l'8º posto con un ritardo di 8 lunghezze dalla Roma, impegnata alle 18 contro il Lecce all'Olimpico . L'agenda della Lazio mette ora in programma la gara interna con il Parma in programma sabato 4 aprile. Così il vice di Sarri al termine del match: "Siamo stati bravi nell'approccio - ha dichiarato ai microfoni Dazn - ho visto personalità in un ambiente carico dopo la vittoria in Europa League. L'episodio del rigore, dove è stato bravissimo Motta, ci ha dato quel qualcosa in più che ci ha aiutato a vincere la partita. È stata una bella gara, noi più bravi a sfruttare gli episodi".

Ianni: "Taylor sa come fare la cosa giusta"

"I cambi? Le sostituzioni hanno inciso molto. Chi c'era dall'inizio non stava facendo male, ma chi è entrato ha dato energia e attacco alla profondità. Pedro non stava benissimo, aveva una durata limitata ma ha fatto un buon primo tempo. Taylor? È un grande calciatore, che arriva da un contesto diverso e invece si è inserito subito molto bene. Fa parte di quei calciatori che sanno stare bene in campo, che sanno fare la cosa giusta. Si applica molto, studia l'italiano e dopo 15 giorni già comprende bene la lingua. È in crescita e sta mostrando tutte le sue qualità. Gila? Viene da un periodo di sofferenza al ginocchio, è un qualcosa che avevamo messo in conto potesse succedere perché già da settimane stava stringendo i denti. Voleva esserci per dare una mano alla squadra, penso sia un riacutizzarsi dell'infiammazione. Speriamo di riaverlo subito dopo la sosta".