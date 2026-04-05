Il Bologna batte la Cremonese ma con fatica: Joao Mario ancora decisivo. Finale folle allo Zini!

Il Bologna espugna lo Zini e prova a rimettersi in corsa per un posto in Europa. La squadra di Vincenzo Italiano mette in mostra un'ottima prestazione e riesce a portare a casa un match che sembrava messo in cassaforte, ma che invece, rischiava di diventare letale. Gara che si mette subito in discesa per effetto della rete realizzata da Joao Mario , che batte Audero dopo appena tre minuti di gioco e dà il via all'assalto rossoblù verso la porta dei grigiorossi. Basteranno infatti altri 10 minuti di gioco per vedere la seconda rete della partita, con uno scatenato Rowe , il quale continua a confermare il suo stato di grazia, ma soprattutto, continua a confermarsi una pedina fondamentale per Italiano.

Una vittoria che sa di speranza

L'ex Juve sblocca il match su un perfetto assist di Miranda dopo 180 secondi, avventandosi per primo sul pallone e insaccando con una splendida conclusione terminata sotto l'incrocio dei pali della porta difesa dall'estremo difensore avversario. Sarà ancora una volta Miranda a viziare anche la rete del 0-2, servendo Rowe all'interno dell'area di rigore, con l'attaccante del Bologna che si è fatto trovare pronto all'appuntamento. La prima frazione di gioco termina dunque con il doppio vantaggio per la squadra romagnola. Nella ripresa il copione non cambia e i rossoblù controllano la gara fino al minuto numero 90, quando un intervento scomposto di Ravaglia regala un calcio di rigore in favore dei padroni di casa, che provano a rientrare in partita grazie alla rete realizzata da Bonazzoli. Prima del triplice fischio arriva anche un cartellino rosso per Maleh, il quale a palla lontana colpisce Zortea con un colpo in pieno viso e, di conseguenza, vanifica ogni minima chance per la squa squadra di poter agguantare almeno il pari.