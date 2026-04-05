Italiano: "Non ci poteva essere approccio migliore". Joao Mario: "Tre punti importanti, ora l'Europa League"

"Non ci poteva essere approccio migliore, abbiamo iniziato la partita in modo bellissimo. Il primo tempo mi è piaciuto molto, gestendo anche bene i primi caldi, con i presupposti per andare sul 3-0. Nella ripresa invece non è stata la stessa cosa, ma non dimentichiamo mai che vincere in trasferta in A non è facile, da nessuna parte”. Lo ha detto il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano commentando il successo ottenuto in trasferta contro la Cremonese.
Le parole di Joao Mario
“Sapevamo di dover scendere in campo con intensità e aggressività fin dal primo minuto, l’abbiamo fatto e siamo riusciti a tenere in controllo la partita. Portiamo a casa tre punti importanti per il campionato, ora possiamo concentrarci sulla gara di Europa League di giovedì. Io sono molto contento della mia prima rete in campionato, ma sono più contento per la vittoria del gruppo”. Così l'esterno del Bologna Joao Mario dopo il successo ottenuto in casa della Cremonese.
Rowe: "Nel secondo tempo avremmo dovuto chiudere la gara"
“Credo che ogni partita sia difficile, noi cerchiamo sempre di fare bene. Oggi nel secondo tempo avremmo dovuto chiudere la gara ma comunque portiamo a casa tre punti importanti". Così l'esterno offensivo del Bologna Jonathan Rowe ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto in casa della Cremonese. "Sette vittorie consecutive in trasferta tra coppe e campionato? È merito di tutta la squadra, io sono concentrato sul mio gioco e cerco sempre di dare il mio contributo - ha aggiunto - Ora dobbiamo concentrarci sull’appuntamento di Europa League di giovedì al Dall’Ara, sarà una gara importante e cercherò di aiutare il più possibile la squadra per superare l’Aston Villa”.
Giampaolo: "Devo riconoscere i meriti del Bologna"
“Devo riconoscere i meriti del Bologna, molto spesso le qualità di un avversario possono mostrare le proprie problematiche. Non siamo riusciti a contrapporci nella maniera migliore inizialmente, non siamo stati bravi ad arrivare con il tempo giusto per dare l’impronta che andava data alla partita. Molto di questo per merito del Bologna, che ha trovato le linee di uscita, l’uomo tra le linee col gol subito dopo un paio di minuti ha messo la strada in salita. Di positivo c’è che la squadra non è annegata, perché quando arrivi in queste condizioni psicologiche qualsiasi evento negativo può ammazzarti sportivamente parlando. Invece la squadra è stata brava a non perdere gli equilibri e la fiducia, senza buttare via la partita. Avremmo potuto riaprirla prima del calcio di rigore con Zerbin e Bonazzoli. Se avessimo trovato il gol in quelle situazioni avremmo potuto rimetterla in piedi. La partita è stata questa, ad eccezione dei minuti finali nei quali sostanzialmente non si è giocato. Le risse si fanno da un’altra parte”. Così il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo commentando in conferenza stampa la sconfitta casalinga contro il Bologna.
"Non ci poteva essere approccio migliore, abbiamo iniziato la partita in modo bellissimo. Il primo tempo mi è piaciuto molto, gestendo anche bene i primi caldi, con i presupposti per andare sul 3-0. Nella ripresa invece non è stata la stessa cosa, ma non dimentichiamo mai che vincere in trasferta in A non è facile, da nessuna parte”. Lo ha detto il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano commentando il successo ottenuto in trasferta contro la Cremonese.
Le parole di Joao Mario
“Sapevamo di dover scendere in campo con intensità e aggressività fin dal primo minuto, l’abbiamo fatto e siamo riusciti a tenere in controllo la partita. Portiamo a casa tre punti importanti per il campionato, ora possiamo concentrarci sulla gara di Europa League di giovedì. Io sono molto contento della mia prima rete in campionato, ma sono più contento per la vittoria del gruppo”. Così l'esterno del Bologna Joao Mario dopo il successo ottenuto in casa della Cremonese.
Rowe: "Nel secondo tempo avremmo dovuto chiudere la gara"
“Credo che ogni partita sia difficile, noi cerchiamo sempre di fare bene. Oggi nel secondo tempo avremmo dovuto chiudere la gara ma comunque portiamo a casa tre punti importanti". Così l'esterno offensivo del Bologna Jonathan Rowe ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto in casa della Cremonese. "Sette vittorie consecutive in trasferta tra coppe e campionato? È merito di tutta la squadra, io sono concentrato sul mio gioco e cerco sempre di dare il mio contributo - ha aggiunto - Ora dobbiamo concentrarci sull’appuntamento di Europa League di giovedì al Dall’Ara, sarà una gara importante e cercherò di aiutare il più possibile la squadra per superare l’Aston Villa”.