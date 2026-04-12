Bologna-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il Bologna di Vincenzo Italiano è reduce dalla brutta sconfitta in Europa League per mano dell'Aston Villa di giovedì scorso che tiene i felsinei con un piede fuori dall'Europa League. In campionato invece andò diversamente contro la Cremonese, con i rossoblù che hanno conquistato i tre punti allo Zini all'ultima giornata di Serie A. Il Bologna è chiamato a rialzarsi dopo il tris subito contro i Villans, in attesa del ritorno che si terrà al Villa Park questo giovedì. Dall'altra parte del campo c'è invece il Lecce di Di Francesco, chiamato urgentemente a far punti per allontanarsi da una zona retrocessione che coinvolge anche i giallorossi. Il tecnico del club salentino ha affermato in conferenza stampa alla vigilia: "Abbiamo analizzato bene quella partita, questa squadra non può prescindere da cattiveria, equilibrio e compattezza, elementi visti solo a tratti perché dopo i primi 25 minuti siamo calati e questo non deve succedere", spiega il tecnico dei salentini che poi insiste su un concetto chiave, quasi un manifesto: "Senza prestazione non arrivano risultati". Per lui è da lì che il Lecce deve ripartire per continuare a credere nella salvezza.