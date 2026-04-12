Bologna-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il Bologna di Vincenzo Italiano è reduce dalla brutta sconfitta in Europa League per mano dell'Aston Villa di giovedì scorso che tiene i felsinei con un piede fuori dall'Europa League. In campionato invece andò diversamente contro la Cremonese, con i rossoblù che hanno conquistato i tre punti allo Zini all'ultima giornata di Serie A. Il Bologna è chiamato a rialzarsi dopo il tris subito contro i Villans, in attesa del ritorno che si terrà al Villa Park questo giovedì. Dall'altra parte del campo c'è invece il Lecce di Di Francesco, chiamato urgentemente a far punti per allontanarsi da una zona retrocessione che coinvolge anche i giallorossi. Il tecnico del club salentino ha affermato in conferenza stampa alla vigilia: "Abbiamo analizzato bene quella partita, questa squadra non può prescindere da cattiveria, equilibrio e compattezza, elementi visti solo a tratti perché dopo i primi 25 minuti siamo calati e questo non deve succedere", spiega il tecnico dei salentini che poi insiste su un concetto chiave, quasi un manifesto: "Senza prestazione non arrivano risultati". Per lui è da lì che il Lecce deve ripartire per continuare a credere nella salvezza.
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Bologna-Lecce: dove vederla in tv e streaming
La gara tra i rossoblù ed i giallorossi è in programma alle ore 15, e sarà possibile assistere alla gara in diretta tramite DAZN o i canali di SkySport. Sarà inoltre possibile guardare il match attraverso le applicazioni di streaming, quali SkyGo o NOWTv.
Bologna-Lecce: le probabili formazioni
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Casale, Lucumì, Joao Mario; Moro, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Cambiaghi. Allenatore: Italiano. A disposizione: Franceschelli, Pessina, De Silvestri, Heggem, Miranda, Vitik, Pobega, Bernardeschi, Castaldo, Odgaard, Rowe. Indisponibili: Dallinga, Dominguez, Helland, Lykogiannis, Skorupski. Squalificati: Ferguson. Diffidati: Lucumì, Cambiaghi, Ravaglia.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Ndaba, Tiago Gabriel, Siebert, Danilo Veiga; Ngom, Ramadani; Banda, Gandelman, Pierotti, Stulic. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Jean, Gallo, Fofana, Helgason, Sala, Coulibaly, Marchwinski, Ndri, Cheddira. Indisponibili: Camarda, Gaspar, Sottil, Berisha. Squalificati: nessuno. Diffidati: Tiago Gabriel.
ARBITRO: Colombo. ASSISTENTI: Perrotti-Ceccon. IV UOMO: Crezzini. VAR: Mazzoleni. AVAR: Paganessi.