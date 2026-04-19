Italiano amaro: "La Juve l'ha potuta preparare, noi... Bernardeschi dentro per lo Stadium"

Niente da fare per il Bologna, che dopo la pesante sconfitta in Europa League contro l'Aston Villa è stata battuta anche in Serie A dalla Juventus. Le reti di David e Thuram hanno condannato i rossoblù, che vedono la zona delle coppe europee allontanarsi sempre di più. Al termine della partita l'allenatore rossoblù Vincenzo Italiano ha analizzato la sconfitta ai microfoni di Dazn: "Come mi spiego la prestazione? Abbiamo giocato contro una grande squadra che ha avuto la possibilità di preparare nei dettagli questa partita. Siamo scesi venerdì dall'aereo e non abbiamo avuto l'opportunità di farlo. Nel secondo tempo abbiamo sofferto meno, però loro con quel gol all'inizio hanno indirizzato la partita. Per noi è stato difficile non poter preparare la partita come hanno fatto loro". Poi ha aggiunto: "Il margine per migliorare c'è sempre, la stagione, tra virgolette, è finita. Ma queste 5 partite che restano ci possono far crescere. Noi volevamo arrivare ad aprile a giocarci qualcosa e ci siamo riusciti. Poi il doppio impegno ci ha messo in difficoltà. L'obiettivo deve essere fare più punti possibili e crescere".