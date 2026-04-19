Italiano amaro: "La Juve l'ha potuta preparare, noi... Bernardeschi dentro per lo Stadium"

Niente da fare per il Bologna, che dopo la pesante sconfitta in Europa League contro l'Aston Villa è stata battuta anche in Serie A dalla Juventus. Le reti di David e Thuram hanno condannato i rossoblù, che vedono la zona delle coppe europee allontanarsi sempre di più. Al termine della partita l'allenatore rossoblù Vincenzo Italiano ha analizzato la sconfitta ai microfoni di Dazn: "Come mi spiego la prestazione? Abbiamo giocato contro una grande squadra che ha avuto la possibilità di preparare nei dettagli questa partita. Siamo scesi venerdì dall'aereo e non abbiamo avuto l'opportunità di farlo. Nel secondo tempo abbiamo sofferto meno, però loro con quel gol all'inizio hanno indirizzato la partita. Per noi è stato difficile non poter preparare la partita come hanno fatto loro". Poi ha aggiunto: "Il margine per migliorare c'è sempre, la stagione, tra virgolette, è finita. Ma queste 5 partite che restano ci possono far crescere. Noi volevamo arrivare ad aprile a giocarci qualcosa e ci siamo riusciti. Poi il doppio impegno ci ha messo in difficoltà. L'obiettivo deve essere fare più punti possibili e crescere".
Bologna, le parole di Italiano
Da qui alla fine il Bologna proverà a tornare vicino al settimo posto, ma Italiano non è pronto a mollare: "Possiamo provare a fare qualcosa di diverso, cercando le risposte. Gli obiettivi che volevamo raggiungere li abbiamo raggiunti. In Europa League abbiamo perso solo contro l'Aston Villa che potrà arrivare in finale e vincere. Oggi abbiamo visto Helland, poi sicuramente potremo provare qualcosa, ma dovremo ottenere risultati tenendo l'ottavo posto per vedere quello che succederà".
Infortunio Bernardeschi: Italiano fa mea culpa
Sulle condizioni di Bernardeschi, uscito dal terreno di gioco dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, ha aggiunto: "La colpa è mia, l'ho messo dentro per come il pubblico lo ha accolto, è un ragazzo fantastico. L'ho messo dentro per fargli prendere il tributo. Mi dispiace perché ora lo perdiamo, non ci voleva. Fede quest'anno ha avuto momenti di grande forma e poi si è fermato per la clavicola. Ora spero non sia nulla di grave, ma penso che non ce lo avremo per il finale di stagione".
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