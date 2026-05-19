"Un pugno da Rabiot, poi è tutto sfuggito di mano": Rowe svela finalmente la rissa

Per molto tempo, attorno all’addio di Rowe al Marsiglia sono circolate versioni incomplete, ricostruzioni parziali e indiscrezioni mai confermate del tutto. L’episodio della rissa nello spogliatoio, culminata nello scontro con Adrien Rabiot, aveva segnato la fine della sua avventura francese e aperto le porte al trasferimento al Bologna. Ora, però, è lo stesso esterno inglese a raccontare la propria verità in una lunga intervista concessa a The Athletic. Rowe è tornato su quei momenti di tensione spiegando come tutto sia nato da una discussione con il portiere Rulli, degenerata poi nel caos generale. Un episodio che, secondo il giocatore, sarebbe stato interpretato male da parte dello staff tecnico e dirigenziale dell’epoca.
La versione di Rowe sulla rissa con Rabiot
"Io stavo litigando con il portiere Rulli - ha raccontato a The Athletic - e sono volate parole pesanti. È intervenuta la sicurezza, poi si è messo in mezzo Adrien". Da lì, il confronto sarebbe rapidamente degenerato fino a trasformarsi in una vera e propria rissa nello spogliatoio. Un episodio che De Zerbi, allora allenatore del Marsiglia, aveva definito una “rissa da bar”.
Rowe, però, ha voluto chiarire alcuni dettagli rimasti finora sconosciuti: "Lui e Benatia (al tempo ds) non hanno visto il primo pugno che lui mi ha sferrato. Hanno pensato che fossi stato io a colpirlo per primo, ma non è andata così. Pensi che Darryl Bakola è svenuto. E la situazione è letteralmente sfuggita di mano". Parole che restituiscono l’immagine di uno spogliatoio completamente fuori controllo in quei minuti concitati, e che aiutano anche a comprendere come il rapporto tra il giocatore e il club si sia incrinato definitivamente.
"Allenamenti durissimi": cosa ha lasciato De Zerbi
Nonostante quanto accaduto, Rowe ha comunque parlato con rispetto dell’esperienza vissuta sotto la guida di De Zerbi, sottolineando quanto il tecnico italiano abbia inciso sulla sua crescita professionale. “Con lui ho capito a prestare tanta attenzione ai dettagli", ha spiegato il giocatore, raccontando poi metodi di allenamento che lo avevano colpito profondamente, soprattutto nei primi mesi. "Erano stancanti, da morire. Ci svegliavamo alle quattro del mattino, andavamo a correre nel bosco, al freddo. Avevamo delle torce per vedere al buio. E poi ancora circuiti, sprint in salita. Non avevo mai visto niente di simile nella mia carriera". Un lavoro quasi ossessivo sulla condizione fisica e mentale, perfettamente in linea con l’intensità richiesta da De Zerbi alle sue squadre.
Il futuro, la Premier e l’ispirazione Kvaratskhelia
Archiviato il passato turbolento di Marsiglia, oggi Rowe guarda avanti con ambizione. Il Bologna rappresenta una tappa importante del suo percorso, ma il sogno resta quello di approdare un giorno in una big della Premier League: "Il mio obiettivo è quello di arrivare a giocare in un top club di Premier in futuro", ha ammesso l’esterno offensivo. Poi indicato anche il giocatore a cui si ispira maggiormente: "Se ho degli idoli? Mi ispiro a Kvara. Gioca a sinistra come me, chiedo spesso al match analyst di mandarmi video del georgiano. Lo studio. Cerco di rubare il suo modo di puntare l’uomo e andare al ritiro, di captarne i movimenti. Quel piccolo cambio di direzione, il taglio verso l’interno e il cross sul secondo palo". Un modello preciso, quello di Kvaratskhelia, per un giocatore che vuole trasformare il talento e l’imprevedibilità nell’arma definitiva per arrivare ai massimi livelli del calcio europeo.
Per molto tempo, attorno all’addio di Rowe al Marsiglia sono circolate versioni incomplete, ricostruzioni parziali e indiscrezioni mai confermate del tutto. L’episodio della rissa nello spogliatoio, culminata nello scontro con Adrien Rabiot, aveva segnato la fine della sua avventura francese e aperto le porte al trasferimento al Bologna. Ora, però, è lo stesso esterno inglese a raccontare la propria verità in una lunga intervista concessa a The Athletic. Rowe è tornato su quei momenti di tensione spiegando come tutto sia nato da una discussione con il portiere Rulli, degenerata poi nel caos generale. Un episodio che, secondo il giocatore, sarebbe stato interpretato male da parte dello staff tecnico e dirigenziale dell’epoca.
La versione di Rowe sulla rissa con Rabiot
"Io stavo litigando con il portiere Rulli - ha raccontato a The Athletic - e sono volate parole pesanti. È intervenuta la sicurezza, poi si è messo in mezzo Adrien". Da lì, il confronto sarebbe rapidamente degenerato fino a trasformarsi in una vera e propria rissa nello spogliatoio. Un episodio che De Zerbi, allora allenatore del Marsiglia, aveva definito una “rissa da bar”.
Rowe, però, ha voluto chiarire alcuni dettagli rimasti finora sconosciuti: "Lui e Benatia (al tempo ds) non hanno visto il primo pugno che lui mi ha sferrato. Hanno pensato che fossi stato io a colpirlo per primo, ma non è andata così. Pensi che Darryl Bakola è svenuto. E la situazione è letteralmente sfuggita di mano". Parole che restituiscono l’immagine di uno spogliatoio completamente fuori controllo in quei minuti concitati, e che aiutano anche a comprendere come il rapporto tra il giocatore e il club si sia incrinato definitivamente.