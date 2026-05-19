"Un pugno da Rabiot, poi è tutto sfuggito di mano": Rowe svela finalmente la rissa

Per molto tempo, attorno all’addio di Rowe al Marsiglia sono circolate versioni incomplete , ricostruzioni parziali e indiscrezioni mai confermate del tutto. L’episodio della r issa nello spogliatoio, culminata nello scontro con Adrien Rabiot , aveva segnato la fine della sua avventura francese e aperto le porte al trasferimento al Bologna . Ora, però, è lo stesso esterno inglese a raccontare la propria verità in una lunga intervista concessa a The Athletic. Rowe è tornato su quei momenti di tensione spiegando come tutto sia nato da una discussione con il portiere Rulli, degenerata poi nel caos generale. Un episodio che, secondo il giocatore, sarebbe stato interpretato male da parte dello staff tecnico e dirigenziale dell’epoca.

La versione di Rowe sulla rissa con Rabiot

"Io stavo litigando con il portiere Rulli - ha raccontato a The Athletic - e sono volate parole pesanti. È intervenuta la sicurezza, poi si è messo in mezzo Adrien". Da lì, il confronto sarebbe rapidamente degenerato fino a trasformarsi in una vera e propria rissa nello spogliatoio. Un episodio che De Zerbi, allora allenatore del Marsiglia, aveva definito una “rissa da bar”.

Rowe, però, ha voluto chiarire alcuni dettagli rimasti finora sconosciuti: "Lui e Benatia (al tempo ds) non hanno visto il primo pugno che lui mi ha sferrato. Hanno pensato che fossi stato io a colpirlo per primo, ma non è andata così. Pensi che Darryl Bakola è svenuto. E la situazione è letteralmente sfuggita di mano". Parole che restituiscono l’immagine di uno spogliatoio completamente fuori controllo in quei minuti concitati, e che aiutano anche a comprendere come il rapporto tra il giocatore e il club si sia incrinato definitivamente.