Tedesco: "Io italiano vero, giocavo con Berardi. Così sono diventato allenatore". E ringrazia Motta

L'avventura di Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna è ufficialmente iniziata, dopo l'arrivo in città nelle scorse ore. Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo allenatore rossoblù ha affrontato numerosi temi: dagli obiettivi della stagione all'identità tattica che intende dare alla squadra, passando per il rapporto con la società, la gestione del gruppo, il mercato e il legame con le proprie radici italiane. Un incontro ricco di spunti nel quale il tecnico ha mostrato entusiasmo per la nuova sfida e fiducia nelle potenzialità del club emiliano, reduce da anni di crescita costante.
Orgoglio, ambizione e continuità con il percorso del Bologna
Tra i primi temi affrontati c'è stato quello degli obiettivi della nuova avventura. Tedesco ha innanzitutto sottolineato il proprio orgoglio per l'incarico ricevuto, evidenziando la crescita compiuta dal Bologna nelle ultime stagioni e la volontà di proseguire lungo quel percorso: "Sono felicissimo e molto orgoglioso di aver ricevuto questo incarico importante. Ringrazio il presidente, il direttore Fenucci e i direttori Sartori e Di Vaio per la fiducia. Respiro già un feeling positivo e sono qui per ripagare la fiducia. Questo è un club importante con una storia altrettanto importante. Gli ultimi anni hanno dimostrato una crescita indiscutibile con la qualificazione in Champions League e la vittoria della Coppa Italia e l'obiettivo è proseguire in questa crescita. Credo che il gruppo sia molto positivo e motivato ed è quello che ho visto anche da fuori. Lavoreremo ogni giorno e tutto il resto verrà strada facendo. Abbiamo una buona base".
L'idea di calcio: difesa a quattro e spirito offensivo
Il nuovo tecnico rossoblù ha poi illustrato le linee guida del suo progetto tattico. L'intenzione è quella di partire dalla struttura già esistente, mantenendo una difesa a quattro e valorizzando un calcio offensivo e propositivo. "Questa squadra è stata costruita per giocare a quattro in difesa, poi davanti si vedrà: 4-3-3 o 4-2-3-1. Mi piace un gioco fluido, offensivo, propositivo, con giocatori coraggiosi". Nel corso della conferenza è inevitabilmente emerso anche il confronto con chi lo ha preceduto sulla panchina rossoblù, ovvero Thiago Motta e Vincenzo Italiano. Tedesco ha preferito rendere omaggio al lavoro svolto dai suoi predecessori: "Voglio fare i complimenti ai tecnici che mi hanno preceduto perché hanno fatto un ottimo lavoro facendo crescere anche i singoli individui".
Il primo approccio col Bologna e il messaggio ai tifosi
Il tecnico ha raccontato come il primo contatto con il Bologna, avvenuto due anni fa, abbia lasciato un segno importante. "Quando ho iniziato a conoscere la gente che lavora per il club ho trovato un'onestà incredibile: parole e obiettivi chiari. Di solito non si dice sempre la verità quando si approccia un nuovo allenatore, invece qui è stato diverso. Bologna è rimasta nei miei pensieri fortemente". Parlando invece del rapporto con la piazza e dello spirito che vorrebbe trasmettere all'ambiente, Tedesco ha scelto una parola chiave: divertimento. "Il messaggio che do è 'divertiamoci'. Sia per i tifosi allo stadio sia per i giocatori sia per il mio staff. Siamo fortunati a poter lavorare nel calcio e deve essere un divertimento".
Orsolini, Freuler e il rapporto con i leader della squadra
Tra i singoli citati nel corso della conferenza c'è stato Riccardo Orsolini. Tedesco ha spiegato di non aver ancora avuto contatti con l'esterno offensivo, chiarendo però le motivazioni della scelta: "E' stata una mia scelta ponderata non sentirlo perché dal momento che ne avrei sentito uno avrei dovuto sentire tutti. L'unico con cui ci sono stati contatti è stato Lorenzo De Silvestri perché con lui c'è una situazione in essere importante. Comunque è logico che vorrei che Orsolini diventasse una bandiera di questo club". Un passaggio è stato dedicato anche a Remo Freuler, uno dei giocatori simbolo della rosa rossoblù: "Prima di tutto gli farei i complimenti per la carriera e poi forse come sta andando la preparazione al Mondiale. Sul Bologna? Forse arriveremo anche a parlare di quello".
Le radici italiane e la nascita della vocazione da allenatore
Nel raccontare il proprio percorso, Tedesco ha evidenziato quanto la cultura italiana abbia influenzato la sua crescita personale e professionale. "Sono cresciuto italiano, a casa parliamo italiano e mangiamo italiano. I miei calciatori preferiti sono sempre stati italiani ed ho sempre seguito allenatori italiani. Calcisticamente sono nato in Germania lavorando per circa 11 anni nello Stoccarda e poi nell'Hoffenheim, ma a parte questo ho molto di italiano in me". L'allenatore ha poi ricordato come sia nata la sua passione per la panchina: "Da calciatore ero scarso e lento (ride, ndr). All'età di 18 anni ho iniziato ad allenare i bambini nel mio paese perché c'era un allenatore italiano che necessitava di una mano avendo più di 30 bambini. È nato per gioco e poi è diventata una cosa seria".
Europa, programmazione e gestione della stagione
Nonostante il Bologna sia ormai stabilmente entrato nel gruppo delle squadre che puntano alle posizioni europee, Tedesco ha invitato tutti a mantenere i piedi per terra: "È presto per parlare di Europa, non dobbiamo pensarci ora perché si rischia di perdere qualcosa sull'inizio della stagione. L'importante è lavorare giorno per giorno e poi si vedrà". Parlando invece dell'organizzazione del lavoro, il tecnico ha spiegato come l'esperienza maturata nelle stagioni precedenti possa rappresentare un vantaggio: "Siamo stati abituati con il Fenerbache a giocare ogni tre giorni. Ora si può programmare meglio e cambiare qualcosina. Sappiamo già come programmare la settimana".
Il futuro di Castro e Rowe e la valorizzazione dei giovani
Sul mercato Tedesco ha ribadito l'importanza del confronto continuo con la dirigenza, soffermandosi anche sui nomi di Castro e Rowe e sul loro futuro: "La società conosce bene la rosa e i singoli giocatori. È importante che tutto venga discusso all'interno. Chiaro che sono giocatori importanti, ma vedremo. È importante la tempistica perché fa parte del calcio che a volte succedono degli imprevisti. Io comunque sono fiducioso e rilassato". Il lavoro con i giovani rappresenta uno degli aspetti che più lo appassionano: "Venendo da un settore giovanile mi piace lavorare con i giovani perché si vedono progressi e miglioramenti e ti dà soddisfazione. Ad alti livelli non conta l'età, sarebbe sbagliato puntare solo sui giovani o solo sull'esperienza. Quello che conta è la prestazione durante gli allenamenti e durante le gare, ma non l'età".
Ferguson, Raimondo e la conoscenza diretta dei giocatori
Tedesco ha più volte ribadito la necessità di osservare da vicino i calciatori prima di prendere decisioni definitive sul loro utilizzo: "Un conto è vedere un gruppo di giocatori in televisione o in video e un altro è vederlo sul campo. Non è la Playstation, abbiamo a che fare con essere umani che hanno idee e sentimenti. Prima di spostare un giocatore bisogna vedere il suo carattere e il suo feeling, ascoltare e poi prendere una decisione. Ferguson ha dimostrato di poter giocare in più ruoli ma voglio conoscerlo e parlarci".
Tra i giovani che intende valutare con particolare attenzione figura Antonio Raimondo: "Vorrei averlo con noi dall'inizio. È un giovane molto interessante e quantomeno vorrei vederlo in sede di preparazione. So che è molto richiesto ma vorrei giudicarlo sul campo perché gli 11 gol segnati con il Frosinone sono un bel biglietto da visita".
Il legame con la Calabria
Nel corso dell'incontro c'è stato spazio anche per una parentesi personale dedicata alle sue origini. "Sono nato a Rossano ma sono di Bocchigliero. È un paese che amo e voglio bene alla gente di lì. Fino a 17 anni passavo le mie vacanze lì con Domenico Berardi con il quale facevamo un torneo di calcio. Ora sono 8 anni che non torno perché non ho più i parenti lì, ma sono molto legato a quella terra". Uno dei concetti espressi con maggiore chiarezza riguarda la composizione della rosa ideale: "Mi piacciono le rose snelle. Se c'è necessita con l'Europa si deve ampliare il numero di giocatori, ma senza Europa mi piacerebbe avere un gruppo di 17-18 persone perché tutti potrebbero essere titolari. Più giocatori si ha e più giocatori sono scontenti e insoddisfatti. Alla fine tutti vogliono giocare e accettano meno volentieri la panchina. Avendo giocatori ibridi che possono ricoprire più posizioni vorrei avere una rosa più snella. L'ideale sarebbero 20 giocatori, più 4 portieri".
L'onestà della società e il rapporto con Sartori
Ripercorrendo i primi contatti con il club, Tedesco è tornato a parlare della figura di Giovanni Sartori e della trasparenza che lo aveva colpito già in passato: "Ho incontrato il direttore Giovanni Sartori due anni fa e fu molto onesto dicendomi già quali giocatori avrebbero abbandonato il club, seppur poi tra noi non si fece nulla. Mi aveva colpito la sua onestà. Adesso non abbiamo ancora parlato dei calciatori".
Il Mondiale e l'assenza dell'Italia
Tra i temi di attualità affrontati c'è stato anche il nuovo Mondiale: "In Belgio avevamo iniziato già a preparare questo Mondiale. Penso sia difficile perché prevede spostamenti in diverse città e tante squadre che vi partecipano. Ma posso dire che un Mondiale senza Italia ha un sapore diverso". Alla domanda sull'insegnamento più importante maturato nel corso della carriera, il tecnico ha indicato alcuni principi che ritiene fondamentali nella gestione di una squadra: "Direi che gli insegnamenti che voglio dare è avere pazienza, ascoltare molto e dare fiducia alla gente che mi circonda e che lavora con me. Poi l'avere continuità: perdere una partita non significa che tutto quello che è stato costruito fin lì sia sbagliato".
Parlando di versatilità, Tedesco ha citato anche Odgaard come possibile esempio di calciatore capace di interpretare più ruoli: "Sì penso che lui sia un giocatore che può essere utilizzato in più ruoli, ma anche qui devo conoscerlo e parlarci. Vorrei posticipare la risposta alla domanda, magari parlando con lui mi dice che preferisce fare il terzino destro".
Da Lucio Dalla a Cremonini: il rapporto con la città
Il nuovo allenatore rossoblù ha poi raccontato il suo legame con la musica bolognese, in particolare con Lucio Dalla: "Avevo parlato della mia passione per lui anni fa alla Gazzetta dello Sport, quando ancora non conoscevo il mondo Bologna. Non vedo l'ora di ascoltare Lucio Dalla allo stadio, ma mi auguro di poter sentire anche le note di Cesare Cremonini perché vorrà dire che saranno arrivati risultati positivi alla fine delle partite".
Tedesco ha affrontato il tema dell'innovazione tecnologica applicata al calcio moderno: "Sì la utilizziamo, ormai è difficile evitarla perché la troviamo dappertutto. Comunque è rischioso affidarsi solo a quella, ma può essere un buon ausilio. In generale mi piace usare la tecnologia per analizzare i dati e vedere video". Infine, ha spiegato l'importanza che attribuisce alla conoscenza delle lingue e alla comunicazione diretta con i propri giocatori: "Le lingue aiutano a creare una connessione con i giocatori, è la chiave giusta per entrarci in sintonia, ma è importante che i giocatori imparino la lingua della città in cui lavorano. Chiederò ai giocatori lo sforzo di imparare e parlare italiano".
L'avventura di Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna è ufficialmente iniziata, dopo l'arrivo in città nelle scorse ore. Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo allenatore rossoblù ha affrontato numerosi temi: dagli obiettivi della stagione all'identità tattica che intende dare alla squadra, passando per il rapporto con la società, la gestione del gruppo, il mercato e il legame con le proprie radici italiane. Un incontro ricco di spunti nel quale il tecnico ha mostrato entusiasmo per la nuova sfida e fiducia nelle potenzialità del club emiliano, reduce da anni di crescita costante.
Orgoglio, ambizione e continuità con il percorso del Bologna
Tra i primi temi affrontati c'è stato quello degli obiettivi della nuova avventura. Tedesco ha innanzitutto sottolineato il proprio orgoglio per l'incarico ricevuto, evidenziando la crescita compiuta dal Bologna nelle ultime stagioni e la volontà di proseguire lungo quel percorso: "Sono felicissimo e molto orgoglioso di aver ricevuto questo incarico importante. Ringrazio il presidente, il direttore Fenucci e i direttori Sartori e Di Vaio per la fiducia. Respiro già un feeling positivo e sono qui per ripagare la fiducia. Questo è un club importante con una storia altrettanto importante. Gli ultimi anni hanno dimostrato una crescita indiscutibile con la qualificazione in Champions League e la vittoria della Coppa Italia e l'obiettivo è proseguire in questa crescita. Credo che il gruppo sia molto positivo e motivato ed è quello che ho visto anche da fuori. Lavoreremo ogni giorno e tutto il resto verrà strada facendo. Abbiamo una buona base".
L'idea di calcio: difesa a quattro e spirito offensivo
Il nuovo tecnico rossoblù ha poi illustrato le linee guida del suo progetto tattico. L'intenzione è quella di partire dalla struttura già esistente, mantenendo una difesa a quattro e valorizzando un calcio offensivo e propositivo. "Questa squadra è stata costruita per giocare a quattro in difesa, poi davanti si vedrà: 4-3-3 o 4-2-3-1. Mi piace un gioco fluido, offensivo, propositivo, con giocatori coraggiosi". Nel corso della conferenza è inevitabilmente emerso anche il confronto con chi lo ha preceduto sulla panchina rossoblù, ovvero Thiago Motta e Vincenzo Italiano. Tedesco ha preferito rendere omaggio al lavoro svolto dai suoi predecessori: "Voglio fare i complimenti ai tecnici che mi hanno preceduto perché hanno fatto un ottimo lavoro facendo crescere anche i singoli individui".