Tedesco: "Io italiano vero, giocavo con Berardi. Così sono diventato allenatore". E ringrazia Motta

Sul mercato Tedesco ha ribadito l'importanza del confronto continuo con la dirigenza, soffermandosi anche sui nomi di Castro e Rowe e sul loro futuro : "La società conosce bene la rosa e i singoli giocatori. È importante che tutto venga discusso all'interno. Chiaro che sono giocatori importanti, ma vedremo. È importante la tempistica perché fa parte del calcio che a volte succedono degli imprevisti. Io comunque sono fiducioso e rilassato". Il lavoro con i giovani rappresenta uno degli aspetti che più lo appassionano: "Venendo da un settore giovanile mi piace lavorare con i giovani perché si vedono progressi e miglioramenti e ti dà soddisfazione. Ad alti livelli non conta l'età, sarebbe sbagliato puntare solo sui giovani o solo sull'esperienza. Quello che conta è la prestazione durante gli allenamenti e durante le gare, ma non l'età".

Ferguson, Raimondo e la conoscenza diretta dei giocatori

Tedesco ha più volte ribadito la necessità di osservare da vicino i calciatori prima di prendere decisioni definitive sul loro utilizzo: "Un conto è vedere un gruppo di giocatori in televisione o in video e un altro è vederlo sul campo. Non è la Playstation, abbiamo a che fare con essere umani che hanno idee e sentimenti. Prima di spostare un giocatore bisogna vedere il suo carattere e il suo feeling, ascoltare e poi prendere una decisione. Ferguson ha dimostrato di poter giocare in più ruoli ma voglio conoscerlo e parlarci".

Tra i giovani che intende valutare con particolare attenzione figura Antonio Raimondo: "Vorrei averlo con noi dall'inizio. È un giovane molto interessante e quantomeno vorrei vederlo in sede di preparazione. So che è molto richiesto ma vorrei giudicarlo sul campo perché gli 11 gol segnati con il Frosinone sono un bel biglietto da visita".