Bernardeschi: “Vogliamo tornare in Europa. Ho ricevuta qualche offerta ma…”

"Obiettivo? Tornare subito in Europa. L'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo percorso in Europa League . Siamo stati penalizzati dall'avere le squadre favorite dalla nostra parte del tabellone". Così Federico Bernardeschi , jolly offensivo del Bologna , in conferenza stampa a Valles. "Ho parlato con mister Tedesco . C'è questa idea di provarmi come mezzala. Io gli ho dato la mia disponibilità. Il mister ha uno stile offensivo. A me l'idea piace, ci lavorerà. Vedremo poi come mi troverà". L'ex Juventus è tornato a parlare del suo arrivo in rossoblù, visto che la scorsa estate c'era un po' di scetticismo: "Tornare a Bologna non è stata una rivincita, le rivincite contano poco. Conosco le mie qualità, alcune volte le ho espresse, altre volte meno. Durante la carriera si affrontano dei momenti difficili". Sul mercato: "Qualcosa c'è stato, ma sto bene a Bologna, c'è un progetto serio. La società ha creduto in me e io non dimentico queste cose. Sono felice di restare qui".

Le parole di Bernardeschi

Bernardeschi ha anche detto la sua sulla Nazionale: "Da fuori non ho una risposta esatta. Il gruppo era coeso, ma ci portiamo dentro tante ferite. Il peso è sempre maggiore. Questo nella testa pesa. Non andare al Mondiale per tre edizioni non ti fa sentire così grande come lo era l'Italia prima. Non è giusto dire che il calcio italiano sia così fallimentare". E se gli piacerebbe tornarci: "La cosa importante è partire bene con il Bologna. Poi la Nazionale è sempre un obiettivo". Sul suo futuro, con il contratto che scadrà a giugno prossimo: "Ovviamente c'èil pensiero di continuare qui, ma non è questo il momento di parlarne". Il numero 10 del Bologna si è anche soffermato sul nuovo tecnico, Domenico Tedesco: "Stiamo mettendo della basi importante. Se tutto questo lavoro ci servirà ad arrivare a delle vittorie saremo tutti contenti". Infine, sul rinnovo di Riccardo Orsolini: "Lo vedo sereno. Scherziamo ogni giorno. Per noi è fondamentale, così come per la città. Se due entità si vogliono congiungere alla fine una via si trova. La società deve fare in modo che resti", ha concluso Bernardeschi.