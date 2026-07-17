Bernardeschi: “Vogliamo tornare in Europa. Ho ricevuta qualche offerta ma…”

"Obiettivo? Tornare subito in Europa. L'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo percorso in Europa League. Siamo stati penalizzati dall'avere le squadre favorite dalla nostra parte del tabellone". Così Federico Bernardeschi, jolly offensivo del Bologna, in conferenza stampa a Valles. "Ho parlato con mister Tedesco. C'è questa idea di provarmi come mezzala. Io gli ho dato la mia disponibilità. Il mister ha uno stile offensivo. A me l'idea piace, ci lavorerà. Vedremo poi come mi troverà". L'ex Juventus è tornato a parlare del suo arrivo in rossoblù, visto che la scorsa estate c'era un po' di scetticismo: "Tornare a Bologna non è stata una rivincita, le rivincite contano poco. Conosco le mie qualità, alcune volte le ho espresse, altre volte meno. Durante la carriera si affrontano dei momenti difficili". Sul mercato: "Qualcosa c'è stato, ma sto bene a Bologna, c'è un progetto serio. La società ha creduto in me e io non dimentico queste cose. Sono felice di restare qui".
Le parole di Bernardeschi
Bernardeschi ha anche detto la sua sulla Nazionale: "Da fuori non ho una risposta esatta. Il gruppo era coeso, ma ci portiamo dentro tante ferite. Il peso è sempre maggiore. Questo nella testa pesa. Non andare al Mondiale per tre edizioni non ti fa sentire così grande come lo era l'Italia prima. Non è giusto dire che il calcio italiano sia così fallimentare". E se gli piacerebbe tornarci: "La cosa importante è partire bene con il Bologna. Poi la Nazionale è sempre un obiettivo". Sul suo futuro, con il contratto che scadrà a giugno prossimo: "Ovviamente c'èil pensiero di continuare qui, ma non è questo il momento di parlarne". Il numero 10 del Bologna si è anche soffermato sul nuovo tecnico, Domenico Tedesco: "Stiamo mettendo della basi importante. Se tutto questo lavoro ci servirà ad arrivare a delle vittorie saremo tutti contenti". Infine, sul rinnovo di Riccardo Orsolini: "Lo vedo sereno. Scherziamo ogni giorno. Per noi è fondamentale, così come per la città. Se due entità si vogliono congiungere alla fine una via si trova. La società deve fare in modo che resti", ha concluso Bernardeschi.