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Bologna, choc all'esordio: l'Arminia cala il poker nella prima di Domenico Tedesco

I felsinei restano in dieci uomini alla fine del primo tempo per il rosso estratto a Rowe: non incidono gli ingressi di Bernardeschi e Orsolini
1 min
Bologna, choc all'esordio: l'Arminia cala il poker nella prima di Domenico Tedesco© FOTO SCHICCHI
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Prima uscita stagionale da dimenticare per il nuovo Bologna di Domenico Tedesco, che al campo sportivo di Valles cede per 4-0 all'Arminia Bielefeld, formazione che milita nella seconda divisione tedesca. Sotto di due reti dopo 14 minuti (doppietta Grodowski), il Bologna incassa lo 0-3 al 29' da Worl e al 40' resta addirittura in dieci per il rosso a Rowe.

Prossima amichevole contro l'Heidenheim

Nella ripresa tanti cambi - dentro, fra gli altri, Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi e Dallinga - ma allo scadere l'Arminia cala il poker con Bauer. Domani giorno di riposo per i rossoblù che torneranno ad allenarsi lunedì con una seduta mattutina alle ore 10:30, sempre a Valles. Il prossimo test è in programma mercoledì contro un'altra squadra tedesca, l'Heidenheim.

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