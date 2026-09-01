Mbangula torna in Italia, è ufficiale: l'ex Juve dal Werder Brema al Bologna, la formula dell'affare

" Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dal SV Werder Bremen le prestazioni sportive dell’attaccante Samuel Mbangula , a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisizione definitiva". Inizia così la lunga nota con cui il club felsineo annuncia l'arrivo alla corte di Domenico Tedesco dell'esterno già ammirato in Serie A con la maglia della Juventus, quando venne gettato nella mischia da Thiago Motta, prima di scivolare indietro nelle gerarchie di Tudor: "Settimo belga nella storia del Club, Samuel Mbangula è un esterno offensivo classe 2004, capace di abbinare rapidità, tecnica individuale e qualità nell’uno contro uno . Nato a Bruxelles, muove i primi passi nel calcio giovanile con il Club Brugge, prima di passare all’Anderlecht. Nell’estate 2020 entra nel settore giovanile della Juventus, dove completa una parte importante della propria formazione, mettendosi in evidenza tra Under 17 e Primavera. Con quest’ultima colleziona 57 presenze, 12 reti e 5 assist, disputando anche sette gare di UEFA Youth League".

Le esperienze da professionista

"Nella stagione 2023/24 arriva il passaggio al calcio professionistico con la Juventus Next Gen, con cui raccoglie 25 presenze e prosegue il proprio percorso di maturazione. Le prestazioni convincono il club bianconero a inserirlo stabilmente nel gruppo della Prima squadra e, il 19 agosto 2024, Mbangula fa il proprio esordio in Serie A da titolare contro il Como, trovando anche il gol dopo appena 23 minuti. Nella stagione 2024/25 colleziona complessivamente 32 presenze, 4 reti e 5 assist tra tutte le competizioni, mettendosi in luce anche in UEFA Champions League. Nell’estate 2025 si trasferisce a titolo definitivo al Werder Brema, iniziando una nuova esperienza in Bundesliga. Alla sua prima stagione in Germania raccoglie 26 presenze in campionato, con 3 gol e 2 assist, confermando le proprie qualità di giocatore offensivo e la capacità di incidere partendo soprattutto dalla corsia sinistra. Parallelamente, Mbangula percorre tutta la trafila delle nazionali giovanili del Belgio, dall’Under 15 fino all’Under 21, prima di ricevere nel novembre 2024 la prima convocazione con la Nazionale maggiore", conclude la nota diramata dal Bologna sul proprio sito ufficiale.