Orsolini ko, l'esito degli esami e quando può tornare a disposizione del Bologna

"In seguito a un risentimento ai flessori della coscia sinistra, accusato durante la partita di lunedì, Riccardo Orsolini è stato sottoposto a esami, che hanno evidenziato una lesione, con tempi di recupero di circa 3 settimane". Così il Bologna ha reso noti i tempi di recupero e l'entità del problema del suo capitano, Riccardo Orsolini, infortunatosi poco dopo essere entrato in campo nella gara persa con l'Atalanta e destinato a rientrare contro il Lecce dopo la pausa nazionali.