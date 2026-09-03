Orsolini ko, l'esito degli esami e quando può tornare a disposizione del Bologna

"In seguito a un risentimento ai flessori della coscia sinistra, accusato durante la partita di lunedì, Riccardo Orsolini è stato sottoposto a esami, che hanno evidenziato una lesione, con tempi di recupero di circa 3 settimane". Così il Bologna ha reso noti i tempi di recupero e l'entità del problema del suo capitano, Riccardo Orsolini, infortunatosi poco dopo essere entrato in campo nella gara persa con l'Atalanta e destinato a rientrare contro il Lecce dopo la pausa nazionali.
L'allenamento odierno
Intanto la squadra allenata da Domenico Tedesco ha ripreso ad allenarsi questa mattina in vista della sfida casalinga con il Sassuolo, in programma domenica 6 settembre alle 18. I rossoblù hanno svolto attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Allenamento differenziato per Oussama El Azzouzi. Con l'assenza di Orsolini, contro i neroverdi Tedesco confermerà Bernardeschi a destra, con Odgaard sulla trequarti e Cambiaghi a sinistra. Ballottaggio Dovbyk-Piccoli per il ruolo di centravanti.