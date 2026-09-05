“Coraggio, personalità e applicazione”: Bologna, l’ex Juve ha sorpreso Tedesco

"Giocando bene aumenta la possibilità di vincere le partite. A Bergamo abbiamo dimostrato per larghi tratti di esserci, ma ci è mancata cattiveria, dobbiamo essere più cinici". Domenico Tedesco non ha rimpianti dopo la sconfitta con l' Atalanta e lo ammette in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Sassuolo . "Ovviamente è importante vincere e far punti, ma devo distaccarmi anche dal mero risultato. A volte è importante anche vincere pur non giocando bene. Ci sono partite in cui si fanno bene e non si ottengono punti, bisogna essere neutri e trovare una via di mezzo", ha aggiunto l'allenatore del Bologna , che non ha neanche addossato tutte le colpe a Skorupski per il gol di Samardzic : "Ci ho parlato, con lui c'è dialogo costante. La situazione del gol dovevamo evitarla tutti, non solo Lukasz, ci sono stati errori collettivi".

"Mbangula? Cerca il fondo ma sa anche giocare tra le linee"

"Per il giudizio finale bisogna aspettare perché abbiamo preso due giocatori al rush finale e non posso ancora inserirli nelle rotazioni del gruppo perché li ho avuti all'ultimo", le parole sul mercato da parte del tecnico, che si dice tutto sommato "contento e fiducioso per il futuro". Per quanto riguarda i nuovi acquisti, Alhassame "a Bergamo ha fatto vedere le sue qualità: è un ragazzo focalizzato, che ha gamba, sa difendere. È un bel giocatore", mentre su Theate Tedesco afferma che "è come se non fosse andato mai via: parla tanto, comunica, ha preso le redini e può diventare importante per noi". Poi su Mbangula, l'ex Juventus arrivato in prestito dal Werder Brema: "Ha personalità, è coraggioso, lo vedo applicato. È un attaccante esterno che cerca la linea di fondo, ma anche la capacità di orientarsi in avanti e giocare tra le linee".