Tedesco esonerato subito, il Bologna ha deciso: già pronto il sostituto

Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Dopo il summit di questa mattina a Casteldebole tra la dirigenza e il tecnico, la situazione si è conclusa con un epilogo netto: l'esonero. Alla base della decisione c'è un rendimento fin qui deludente: appena un punto conquistato in quattro giornate di campionato e tre sconfitte, l'ultima delle quali arrivata sul campo del Napoli. Un bottino che avrebbe fatto emergere divergenze di vedute tra il tecnico e i vertici del club sulla strada da seguire per invertire la rotta.