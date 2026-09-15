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Tedesco esonerato subito, il Bologna ha deciso: già pronto il sostituto

Il ko di Napoli, terzo stop in quattro giornate, costa caro al tecnico. Il club rossoblù avrebbe già scelto il successore
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Tedesco esonerato subito, il Bologna ha deciso: già pronto il sostituto © FOTO SCHICCHI
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Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Dopo il summit di questa mattina a Casteldebole tra la dirigenza e il tecnico, la situazione si è conclusa con un epilogo netto: l'esonero. Alla base della decisione c'è un rendimento fin qui deludente: appena un punto conquistato in quattro giornate di campionato e tre sconfitte, l'ultima delle quali arrivata sul campo del Napoli. Un bottino che avrebbe fatto emergere divergenze di vedute tra il tecnico e i vertici del club sulla strada da seguire per invertire la rotta.

Pronto Palladino

La dirigenza felsinea avrebbe già scelto il nome del sostituto: si tratta di Raffaele Palladino, che potrebbe firmare già nelle prossime ore, senza attendere la sosta per le nazionali. Una mossa che testimonia la volontà della società di dare una scossa immediata all'ambiente. Il tecnico è in contatto con l'Atalanta, sua ex squadra, per trovare un accordo che porti alla risoluzione anticipata del contratto ancora valido per altri nove mesi con i bergamaschi.

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