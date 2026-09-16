Palladino ufficiale al Bologna, Tedesco esonerato: il comunicato e la durata del contratto

Esce Tedesco, entra Palladino. Cambio in panchina per il Bologna, che sui propri canali ufficiali ha comunicato l'esonero dell'ex tecnico di Lipsia e Belgio e contenstualmente annunciato l'ingaggio di Raffaele Palladino, che torna dunque ad allenare dopo la stagione all'Atalanta. Questa la nota del club: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali. La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico".
Secondo esonero in Serie A
È il secondo cambio in panchina dopo l'esonero di Fabio Grosso dalla Fiorentina, affidata al ritrovato Paolo Vanoli. I Felsinei hanno così optato per sollevare dall'incarico il successore di Vincenzo Italiano, dopo un bilancio di inizio stagione che vede i Felsinei con un 1 solo punto in classifica, raccolto in casa con il Sassuolo. Negli altri incontri, Bernardeschi e compagni si erano arresi a Lazio (in casa alla prima), Atalanta e Napoli. Tutte sconfitte rimediate con il finale di 1-0. La prossima giornata, il Bologna riceverà il Torino all'appuntamento di sabato 19.