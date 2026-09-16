Palladino ufficiale al Bologna, Tedesco esonerato: il comunicato e la durata del contratto

Esce Tedesco, entra Palladino. Cambio in panchina per il Bologna, che sui propri canali ufficiali ha comunicato l'esonero dell'ex tecnico di Lipsia e Belgio e contenstualmente annunciato l'ingaggio di Raffaele Palladino, che torna dunque ad allenare dopo la stagione all'Atalanta. Questa la nota del club: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali. La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico".