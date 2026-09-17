Palladino si presenta al Bologna: "Bisogna dare tutto per questa maglia, credo in questo club"

"Volevo ringraziare la proprietà e la società, in questi ultimi tre giorni mi hanno dato dimostrazione di grande fiducia. Mi hanno prospettato non una panchina, ma un progetto. Sono molto felice, ho avuto sensazioni bellissime in un ambiente positivo, in cui bisogna ritrovare l'entusiasmo che magari si è un po' perso . Sono molto determinato per intraprendere questo percorso assieme. Volevo anche ringraziare i tifosi per il calore con cui mi hanno accolto". Sono queste le prime dichiarazioni rilasciate da Raffaele Palladino nella conferenza stampa di presentazione con il Bologna . L'ex tecnico di Fiorentina ed Atalanta ha sostituito Domenico Tedesco , esonerato dal club rossoblù dopo un avvio di stagione piuttosto negativo : tre sconfitte ed un pareggio nel derby emiliano col Sassuolo nelle prime quattro di campionato.

Sul suo stile di gioco , Palladino ha affermato: "Nel mio percorso da allenatore ho cambiato vari sistemi di gioco. Ogni allenatore deve essere flessibile in base ai giocatori che si hanno. Credo che questa rosa sia costruita per giocare difesa a quattro ma allo stesso tempo può giocare anche a tre. Può essere una squadra camaleontica, ma sapete che il mio sistema di gioco è più improntato a tre. Vedremo nel corso della stagione. Ho percepito grande predisposizione da parte del gruppo a voler cambiare, le basi ci sono. Bisogna solo lavorare".

E su Bologna-Lazio ha aggiunto: "Ho cercato di vedere le partite di tutti gli allenatori nuovi. Ho visto solo quella partita. Quella partita non è andata bene, ma avevo visto una idea di calcio improntata a voler imporre il gioco. In questi due giorni sto cercando di stare il più possibile con la squadra. Devo capire le sensazioni e le emozioni dei ragazzi. Ogni minuto è importante".

"Bisogna dare tutto per questa maglia"

"Cosa non è negoziabile? Bisogna dare tutto per questa maglia, per i tifosi e il club. Lo spirito deve essere questo. Mai rinunciare a imporre il proprio gioco. Dobbiamo essere noi, io in primis, a cercare di dare qualcosa ai tifosi e alla società". Sull'indisponibile Orsolini e l'eventuale coesistenza con Bernardeschi ha affermato: "Più giocatori di qualità abbiamo e meglio è. La qualità deve essere al servizio della squadra. In fase di non possesso serve difendere tutti assieme e i primi difensori sono gli attaccanti. Obiettivi? Il primo è la partita di sabato, il secondo obiettivo è sfruttare la sosta, quasi un ritiro. Lì dovremo migliorare la condizione fisica e i carichi di lavoro saranno diversi. E' importante, per quello che richiedo, avere una ottima condizione. Vogliamo prendere gli avversari in avanti, essere propositivi. Non dobbiamo porci limiti, serve essere ambiziosi".