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Bologna-Torino: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Il club rossoblù affronta il club di Abate al Dall'Ara, a caccia della prima vittoria stagionale dopo l'esonero di Tedesco
3 min
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Il nuovo Bologna di Raffaele Palladino affronta il Torino di Ignazio Abate: al Dall'Ara si affrontano due squadre a cui i tre punti servono più di ogni altra cosa. I felsinei sono ancora a secco di vittorie dopo aver raccolto sotto la gestione di Tedesco tre sconfitte ed un pareggio - nel derby emiliano con il Sassuolo - in quattro partite. Non troppo diversa è la situazione del club granata, con gli uomini di Abate che hanno collezionato tre sconfitte e la vittoria in rimonta al Franchi contro la vecchia Fiorentina di Grosso. I due club sono appaiati lì in classifica, ma i padroni di casa sono chiamati a dare il tutto per tutto per smuovere la classifica e provare a risalire la china. Palladino ha tenuto ieri la conferenza stampa di presentazione col suo nuovo club, in cui ha sottolineato come la squadra abbia il potenziale per scendere in campo sia cona la difesa a 3 che a 4; brutte notizie invece per Abate, il quale dovrà fare a meno di Adams anche nella prossima gara col Bologna. L'attaccante scozzese, già assente nell'ultima partita contro la Roma per una lesione distruttiva di basso grado agli adduttori della coscia sinistra, oltre a dover rinunciare agli impegni in Nations League con la nazionale britannica, sarà costretto a saltare anche la trasferta della squadra granata nel capoluogo emiliano. Recuperato invece Casadei.

Bologna-Torino: diretta tv e streaming

Il match tra i rossoblù ed il club granata è in programma domani alle ore 15. Il match valevole per la 5a giornata di Serie A, nonché come prima gara del sabato di campionato, sarà visibile in diretta su DAZN.

Bologna-Torino: le probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Holm, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. All. Palladino. A disposizione: Pessina, Happonen, Zortea, Vitik, De Silvestri, Alhassane, Moro, Orsolini, El Azzouzi, Odgaard, Mbangula, Amondarain, Dovbyk, Enem. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

TORINO (3-5-2): Lucas Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Gineitis, Cacciamani; Vlasic, Simeone. All. Abate. A disposizione: Mascardi, Soviero, Birgaghi, Belghali, Patterson, Ismajli, Ilkhan, Braganca, Aboukhlal, Oristanio, Kulenovic, Zapata, Casadei. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Adams.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bologna

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