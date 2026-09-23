Holm meteora Juve: “Ho perso tutto, è stato triste. Era ovvio che non mi desiderassero…”
"L'infortunio non è arrivato nel migliore dei modi. Ho perso i Mondiali e il contratto con la Juve, quindi è stato difficile. Ora sono tornato qua e mi sento bene. Abbiamo avuto un inizio difficile, ma sono soprattutto contento di poter giocare a calcio a questo livello. La cosa più importante è potermi allenare, sentirmi bene e svegliarmi senza dolore. È su questo che mi sto concentrando". Lo ha dichiarato Emil Holm, terzino del Bologna, in un'intervista rilasciata a Fotbollskanalen dal ritiro della Svezia. Il calciatore si è soffermato sul suo recente passato e sull'esperienza alla Juventus. "È stata una combinazione di fattori. Sono arrivato alla Juventus e mi sono infortunato dopo due settimane. Avere un giocatore infortunato di continuo non è certo quello che un club desidera. È stato triste. È chiaro che ti viene voglia di fare di più, ti dà motivazione, ma mi trovo anche molto bene a Bologna. Non è niente di strano, ma è evidente che ti viene voglia di fare di più" ha spiegato Holm.
Holm e l'esonero di Tedesco
L'ex calciatore bianconero si è espresso anche sull'esonero di Tedesco a Bologna: "È triste. È arrivato con una buona energia, è una persona molto gentile e un ottimo allenatore. Mi sono legato molto a lui durante il breve periodo in cui è stato al club. Abbiamo giocato solo quattro partite, ma è davvero molto triste. Gli ho mandato un messaggio dopo la notizia ed è stato uno shock per tutti noi. Sono rimasto comunque piuttosto sorpreso, anche se avevamo un solo punto dopo quattro partite. Non credo che rispecchi la nostra prestazione, penso che avremmo meritato qualche punto in più. Il calcio è un settore in cui i risultati sono fondamentali. Se non si ottengono punti, di solito è l'allenatore a dover andarsene, ed è quello che è successo in questo caso". Infine, su Palladino: "Ora abbiamo un nuovo allenatore e ci sentiamo bene con Palladino. Proveniva dall'Atalanta, quindi probabilmente è un buon allenatore. Vedremo".
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