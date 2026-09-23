Holm meteora Juve: “Ho perso tutto, è stato triste. Era ovvio che non mi desiderassero…”

"L'infortunio non è arrivato nel migliore dei modi. Ho perso i Mondiali e il contratto con la Juve, quindi è stato difficile. Ora sono tornato qua e mi sento bene. Abbiamo avuto un inizio difficile, ma sono soprattutto contento di poter giocare a calcio a questo livello. La cosa più importante è potermi allenare, sentirmi bene e svegliarmi senza dolore. È su questo che mi sto concentrando". Lo ha dichiarato Emil Holm, terzino del Bologna, in un'intervista rilasciata a Fotbollskanalen dal ritiro della Svezia. Il calciatore si è soffermato sul suo recente passato e sull'esperienza alla Juventus. "È stata una combinazione di fattori. Sono arrivato alla Juventus e mi sono infortunato dopo due settimane. Avere un giocatore infortunato di continuo non è certo quello che un club desidera. È stato triste. È chiaro che ti viene voglia di fare di più, ti dà motivazione, ma mi trovo anche molto bene a Bologna. Non è niente di strano, ma è evidente che ti viene voglia di fare di più" ha spiegato Holm.