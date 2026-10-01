Bologna, lungo stop per Holm: l'ex Juve si è operato, ecco quanto starà fuori

Intervento alla coscia destra dopo l'infortunio con la Svezia, Palladino guarda agli svincolati per sostituirlo
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Pubblicato il 01.10.2026, 15:15

2 min

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L'avventura di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è segnata subito con un infortunio da dover gestire e che molto probabilmente porterà i rossoblù a pescare una soluzione dalla lista degli svincolati. Dopo l'infortunio con la nazionale svedese nella gara contro la Romania dello scorso 25 settembre, Emil Holm si è operato e starà fuori per 4-6 mesi. La conferma del lungo stop di Holm potrebbe dare un'accelerata all'ingaggio di Matteo Darmian, in prova in questi giorni a Casteldebole.

La nota del club

Queste la nota del club: "In seguito all’infortunio subito con la nazionale svedese in Svezia-Romania dello scorso venerdì 25 settembre, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del tendine degli hamstring della coscia destra. L’intervento è stato effettuato in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del medico sociale del Bologna FC, dott. Luca Bini. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo domiciliare, per poi iniziare l’iter di riabilitazione. I tempi di recupero previsti sono di 4-6 mesi".

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