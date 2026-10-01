Bologna, lungo stop per Holm: l'ex Juve si è operato, ecco quanto starà fuori

L'avventura di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è segnata subito con un infortunio da dover gestire e che molto probabilmente porterà i rossoblù a pescare una soluzione dalla lista degli svincolati. Dopo l'infortunio con la nazionale svedese nella gara contro la Romania dello scorso 25 settembre, Emil Holm si è operato e starà fuori per 4-6 mesi. La conferma del lungo stop di Holm potrebbe dare un'accelerata all'ingaggio di Matteo Darmian, in prova in questi giorni a Casteldebole.