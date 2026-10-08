Bologna, dopo il ko dell'ex Juve Holm arriva Darmian: il comunicato ufficiale

Matteo Darmian è un nuovo giocatore del Bologna. L'ex esterno dell'Inter raggiunge la corte di Raffaele Palladino - subentrato il 16 settembre all'esonerato Domenico Tedesco - unendosi ufficialmente ai Felsinei fino al 2027. Un'operazione che consente al Bologna di riempire il vuoto di reparto lasciato dall'ex Juve Emil Holm, i cui tempi di recupero dall'infortunio alla coscia destra lo terranno fuori dal campo per un periodo compreso fra 4 e 6 mesi. Darmian (37 anni il prossimo 2 dicembre) inizia così una nuova avventura dopo il ciclo di 6 anni in nerazzurro, chiuso al termine della scorsa stagione con un bilancio di 218 presenze, 13 gol e 13 assist. Di 46 presenze e 2 gol invece il bilancio con la maglia dell'Italia, indossata l'ultima volta agli ottavi dell'Europeo 2024 contro la Svizzera. Quanto all'agenda del Bologna, gli uomini di Palladino - reduci dal pareggio con il Torino - domenica 11 saranno impegnati nella trasferta di Lecce. Poi, Darmian ritroverà l'Inter già all'impegno successivo in programma sabato 17 al Dall'Ara.

La nota del Bologna Questo il comunicato ufficiale del Bologna: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Matteo Darmian fino al 30 giugno 2027. Classe 1989, è un giocatore duttile e affidabile, capace di ricoprire diversi ruoli sulla fascia e, all’occorrenza, anche in posizione più arretrata. Fra i calciatori in attività con più partite, prosegue così una lunghissima e vincente carriera. Dotato di buona tecnica individuale, senso della posizione e grande attenzione tattica, fa della continuità, della capacità di lettura del gioco e dell’equilibrio tra fase difensiva e offensiva le sue principali caratteristiche. Darmian cresce nel settore giovanile del Milan, con cui debutta in Serie A nella stagione 2006/07. Dopo le esperienze con Padova e Palermo, si afferma con la maglia del Torino, dove disputa quattro stagioni diventando uno dei terzini più apprezzati del campionato italiano".