Palladino su Darmian: "Aggiunge grande esperienza, già disponibile per il Lecce"Bologna

Orsolini, nuovo stop per il capitano del Bologna: l'infortunio e i tempi di recupero

L'esterno dei felsinei ha rimediato un problema alla coscia destra nel match di campionato contro il Lecce
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Pubblicato il 13.10.2026, 15:27

2 min

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Bologna e Palladino di nuovo in ansia: dopo aver segnato un meraviglioso gol contro il Lecce, Orsolini si è infortunato nel finale della partita contro i salentini. Il problema stavolta ha colpito la coscia destra, non la sinistra su cui aveva rimediato la lesione contro l'Atalanta alla seconda giornata di campionato. Quell'infortunio lo aveva costretto a restare ai box nelle successive sfide contro Sassuolo e Napoli. Il capitano del Bologna si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra: si stima uno stop di 3 settimane.

Il comunicato del Bologna

Intanto il club felsineo ha pubblicato un comunicato stampa sui suoi profili ufficiali riguardo all'infortunio di Orsolini e al recupero di Odgaard"Proseguono di allenamenti dei rossoblù in vista del prossimo impegno di campionato. I ragazzi di Raffaele Palladino hanno svolto una seduta mattutina sui campi del centro tecnico Niccolò Galli: attivazione atletica in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche, partitella a campo ridotto e corsa sul campo in chiusura. Alla squadra si è unito Jens Odgaard, che ha svolto l’intera seduta di allenamento insieme ai compagni. Riccardo Orsolini è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di 3 settimane".

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