Bologna, Palladino e l'ex Inter per far male a Chivu: "Lo chiamo il professore..."

Difficile, ma non impossibile. In ogni caso tentarci è un dovere. Questo l'approccio con cui Raffaele Palladino e il suo Bologna preparano la sfida casalinga di domani contro l'Inter capolista . Dopo la vittoria di Lecce che ha finalmente tolto lo 0 dalla casella delle vittorie, affrontare questo impegno senza troppa pressione è più facile: "La squadra deve avere lo stesso fuoco e la stessa fame di Lecce perché sono le caratteristiche che in questi anni hanno contraddistinto il gruppo - ha detto Palladino in conferenza stampa -. Affrontiamo la prima in classifica, con il miglior attacco, sono gare che vengono determinate dai dettagli. Voglio vedere personalità, coraggio e sana sfrontatezza che serve per affrontare le grandi squadre. Poi sappiamo che il Dall'Ara sarà pieno e mi piacerebbe che anche i ragazzi possano lasciarsi trasportare dall'entusiasmo del pubblico". Una squadra, quella nerazzurra, che anche in Champions ha lasciato spazi importanti in difesa: "L'Inter ha grandi armi: ha dimostrato di poter riprendere spesso le partite anche in situazioni di doppio svantaggio. È una squadra costruita per vincere . Noi dovremo fare la partita che pensiamo possa dare fastidio all'Inter e soprattutto difendere da squadra".

La sfida all'Inter

Il tecnico non ha voluto annunciare chi sceglierà tra i pali, visto il non semplice momento sia di Skorupski che di Pessina: "È l'allenamento che determina chi va in campo, a prescindere dagli errori che ci possono essere perché anche io posso sbagliare, come i calciatori, come gli arbitri: gli errori fanno parte di questo lavoro. Scelgo chi va in campo con la massima serenità e ho massima fiducia sia in Skorupski sia in Pessina. Chi scenderà in campo domani avrà il mio pieno appoggio. Ho già fatto la mia scelta per domani". Intanto dall'altra parte l'Inter non avrà Lautaro: "Chivu ha tante soluzioni, la sua squadra gioca bene a calcio, cerca di ricreare sempre il 5-3-2 svuotando il centro con il playmaker e giocando in verticale. Possono farlo anche senza Lautaro perché con Esposito che gioca da boa Thuram o Bonny possono girargli attorno. È una squadra con una fase offensiva formidabile che di media segna tre gol a partita, ma noi vogliamo giocarcela e capire a che punto siamo della nostra crescita". Nel Bologna c'è un ex, Matteo Darmian, entrato subito bene negli schemi rossoblù. "Lo chiamo 'il professore'. Vede le cose prima che accadono, è un allenatore in campo. Lo vedo bene da terzo di destra anche se è stato preso per sostituire Holm. A Lecce ha giocato lì perché si è infortunato Theate, ma non era previsto. Il reparto difensivo sta crescendo e stiamo trovando nuovi automatismi, anche se serve ancora pazienza per mettere a posto le cose. In quel ruolo abbiamo anche Vitik", ha concluso Palladino.