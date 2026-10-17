Palladino: "Cambi Inter hanno fatto la differenza. Peccato non aver fatto..."

Le parole di Palladino

"Faccio i complimenti all'Inter perché hanno fatto una grande prestazione. - ha esordito Palladino - Io sono soddisfatto del primo tempo, dei ragazzi e della squadra. Sono fiducioso e credo che abbiamo fatto un gran primo tempo. Siamo partiti bene, il gol del vantaggio. Il rammarico è non aver fatto il secondo, con la traversa e un'altra occasione. Noi l'abbiamo lasciata aperta ed è venuta fuori la loro qualità. Nel secondo tempo siamo calati dal punto di vista fisico e sicuramente i cambi hanno fatto la differenza. Mi prendo i lati positivi, poi ci sono cose sulle quali dobbiamo migliorare". Poi ha ribadito: "Un primo tempo di grande intensità e abbiamo messo in difficoltà una squadra fortissima. Poi questo grande gol di Thuram sicuramente un po' ci ha destabilizzato perché speravamo di andare sull'1-0 al riposo, però se non raddoppi loro ti possono fare gol in qualsiasi momento. Su Piccoli ed Enem? Sicuramente il primo ha delle caratteristiche che possono mettere in difficoltà la difesa dell'Inter, Enem ne ha diverse". Infine sulle scelte tra i pali: "Ho due portieri bravi e forti. Uno è esperto e ha fatto anni importanti qui, l'altro è il futuro. In base a come li vedo in settimana prenderò le mie decisioni con serenità e qualità. Devono sentirsi tutti quanti importanti perché hanno la mia fiducia, poi chi scenderà in campo farà vedere il suo valore".