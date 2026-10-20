Piccoli, infortunio serio: per quanto tempo lo perdono il Bologna e Palladino

Brutte notizie per Raffaele Palladino , che dovrà rinunciare a Roberto Piccoli per circa tre settimane. L’attaccante rossoblù ha riportato un problema muscolare durante la sfida contro l’Inter , costringendo lo staff medico a effettuare gli accertamenti necessari. Gli esami hanno confermato una lesione che richiederà un periodo di recupero non breve. Un’assenza pesante per il Bologna , chiamato a fare a meno di una pedina importante nel reparto offensivo. Il suo rientro è previsto dunque a novembre, da capire se la giornata prima o quella dopo la sosta delle nazionali ma molto dipenderà anche dal percorso di recupero.

Il comunicato del Bologna

A chiarire le condizioni dell’attaccante è stata la stessa società emiliana, che ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito. Nel comunicato si legge: "In seguito a un risentimento accusato durante la partita contro l’Inter, Roberto Piccoli è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di 3 settimane".