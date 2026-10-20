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Piccoli, infortunio serio: per quanto tempo lo perdono il Bologna e Palladino

L'attaccante si è fatto male durante la sfida contro l'Inter e gli esami hanno evidenziato un problema muscolare: la nota del club
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Pubblicato il 20.10.2026, 14:31

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Brutte notizie per Raffaele Palladino, che dovrà rinunciare a Roberto Piccoli per circa tre settimane. L’attaccante rossoblù ha riportato un problema muscolare durante la sfida contro l’Inter, costringendo lo staff medico a effettuare gli accertamenti necessari. Gli esami hanno confermato una lesione che richiederà un periodo di recupero non breve. Un’assenza pesante per il Bologna, chiamato a fare a meno di una pedina importante nel reparto offensivo. Il suo rientro è previsto dunque a novembre, da capire se la giornata prima o quella dopo la sosta delle nazionali ma molto dipenderà anche dal percorso di recupero. 

Il comunicato del Bologna

A chiarire le condizioni dell’attaccante è stata la stessa società emiliana, che ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito. Nel comunicato si legge: "In seguito a un risentimento accusato durante la partita contro l’Inter, Roberto Piccoli è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di 3 settimane".

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I tempi indicati dallo staff medico del Bologna delineano dunque uno stop di circa ventuno giorni per il centravanti. Palladino dovrà trovare soluzioni alternative per affrontare i prossimi impegni, gestendo le risorse a disposizione in attacco. L’obiettivo sarà recuperare Piccoli nelle migliori condizioni possibili, evitando rischi in vista del suo ritorno in campo.

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