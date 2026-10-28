Darmian, il retroscena sul ritiro e la chiamata del Bologna: "Qualche pensierino mi era balenato"

Svincolatosi in estate dall'Inter dopo sei anni in nerazzurro, per diverse settimane Matteo Darmian è rimasto nel limbo. Per lui si era addirittura parlato di un ruolo dirigenziale all'Inter, ma il classe '89 sentiva di poter dare ancora tanto al calcio, ma dal campo, non dietro una scrivania. Poi la chiamata del Bologna ha reso tutto più chiaro: "Passando tutta l'estate magari qualche pensierino mi era balenato nella testa - racconta a Sportmediaset, spiegando però di essere sempre rimasto fiducioso di poter trovare un'altra opportunità -. Sai, è una domanda un po' difficile da rispondere, però ero sempre spinto dalla passione che mi ha sempre accompagnato in tutti gli anni della mia carriera, quindi ho sempre cercato di vedere il lato positivo ed ero convinto che comunque un'opportunità poteva arrivare. Poi è logico che passando tutta l'estate magari qualche pensierino mi era balenato nella testa, però dai, sono contento di essere qui oggi".

Darmian al Bologna: la chiamata inaspettata e la voglia di tornare in campo La proposta rossoblù è arrivata inaspettata, dopo un'estate particolare, ed è stata accolta al volo. L'esterno racconta di aver ritrovato subito il piacere dello spogliatoio e del lavoro quotidiano con il gruppo, dopo essersi allenato a lungo da solo: "È stata una chiamata un po' inaspettata, nel senso che è stata un'estate particolare per me, perché era la prima volta che mi succedeva in carriera di essere svincolato, di rimanere senza contratto, quindi è stata un'estate un po' particolare, però la mia volontà è sempre stata quella di continuare e quindi mi ha fatto molto piacere questa chiamata ed è stata un'opportunità importante per me e l'ho colta al volo". Darmian, il bilancio dei sei anni all'Inter e le previsioni sullo scudetto Darmian torna poi sui sei anni all'Inter, conclusi con la conquista di uno scudetto e di una Coppa Italia. Pur sapendo che il suo contratto sarebbe potuto essere l'ultimo, considera l'esperienza nerazzurra "stupenda" e sottolinea il legame costruito con compagni, staff, società e tifosi. Tra i rapporti più stretti cita Alessandro Bastoni e Marcus Thuram, che gli aveva dato il soprannome "Mathieu". Sul momento della squadra di Chivu, l'ex nerazzurro non ha dubbi: "L'Inter resta la favorita per lo scudetto e, nonostante le difficoltà in Europa, ha le qualità per andare avanti in Champions League. Quanto al Bologna, l'obiettivo è contribuire dentro e fuori dal campo e proseguire sulla strada intrapresa dalla società negli ultimi anni".