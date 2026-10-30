Mbangula da sogno: dopo la tripletta al Milan corre anche verso la Nazionale

E in tal senso i numeri parlano chiaro: 10 punti in 5 giornate per Don Raffaele che aveva ereditato il Bologna al penultimo posto della classifica (1 punto in 4 gare) e ora ha riacceso sotto le Due Torri la speranza di poter lottare per un posto in zona Conference. Mica male, soprattutto alla luce dei presupposti iniziali. Una grossa fetta di merito va però data al man of the match della gara di Milano: quel Mbangula che ha affossato il Diavolo con le sue progressioni micidiali e i suoi inserimenti vincenti. Il modo migliore per bagnare l’esordio in maglia bolognese dal primo minuto che è coinciso anche con l’avanzamento da attaccante. La mossa di Palladino si è rivelata azzeccatissima, visto che Samu l’ha ripagato con la prestazione più brillante della sua giovane carriera. Tanto che tra un paio di settimane l’ Italia potrebbe ritrovarselo contro: il ct del Belgio Mark Van Bommel lo apprezza molto e potrebbe chiamarlo in nazionale per gli impegni di Nations League di metà novembre.

Bologna, Mbangula e la cessione di Rowe

Chi ci ha visto lungo è stato il Bologna: il tandem Sartori-Di Vaio da anni era sulle tracce del talento originario di Bruxelles e che la Juve aveva portato in Italia, quando aveva solamente 16 anni. Col senno del poi un affarone per la Signora che l’aveva prelevato per appena 390 mila euro dall’Anderlecht nel 2020 per rivenderlo cinque anni più tardi al Werder Brema per 11 milioni più 1 di bonus. Una plusvalenza clamorosa anche se la sensazione è che dalle parti della Continassa non abbiano sfruttato e compreso appieno le potenzialità dell’attaccante esterno (Tudor in particolare dopo il boom con Motta).

In Germania poche soddisfazioni, motivo per cui Samuel a settembre ha accettato al volo la chiamata del Bologna. Prestito da oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (12): se verrà acquistato Mbangula sarà costato un terzo di quanto ha investito l’Atalanta per strappare Rowe al club di Saputo. I giocatori, però, non vanno soltanto giudicati dal prezzo. Sul campo, infatti, il belga intende far dimenticare in fretta chi l’aveva preceduto. Dopo Ndoye e appunto Rowe il Bologna ha trovato un’altra ala sulla quale volare all’inseguimento di un piazzamento europeo.