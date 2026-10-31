Bologna-Monza: le probabili formazioni aggiornate e diretta. Dove si vede in tv e streaming
I felsinei sull’onda dell’entusiasmo dopo la vittoria a San Siro contro il Milan, i brianzoli per vendicare il match col Napoli
Il Bologna di Raffaele Palladino non vuole saperne di mollare la presa, mostrando uno stato di forma invidiabile: i felsinei hanno raccolto tre vittorie nelle ultime quattro contro Milan, Cagliari e Lecce, con l’unica sconfitta arrivata contro l’Inter, contro cui i rossoblù erano addirittura andati in vantaggio. Dall’altra parte c’è il Monza di Ivan Juric, uscito malconcio dalla partita al Brianteo contro il Napoli, dove la squadra di Allegri è uscita vincitrice col punteggio di 4-1. I brianzoli hanno bisogno di punti - fermi a quota 7 - con il Bologna che farà di tutto per ostacolare le intenzioni dei biancorossi.
Bologna-Monza: dove vederla in tv e streaming
La gara tra i rossoblù ed i biancorossi sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn, con la sfida valevole per la 10a giornata in programma domani alle ore 15.
Bologna-Monza: le probabili formazioni aggiornate
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Heggem, Casale, Darmian; Miranda, Pobega, Ferguson, Zortea; Cambiaghi, Odgaard, Mbangula. Allenatore: Palladino
A disposizione: Happonen, Pessina, Alhassane, Helland, Theate, Vitik, Amondarain, El Azzouzi, Libra, Moro, Bernardeschi, Dovbyk, Orsolini. Indisponibili: De Silvestri, Enem, Holm, Piccoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Dany Mota, Robinson; Varela. Allenatore: Juric
A disposizione: Thiam, Strajnar, Goglichidze, Antov, Foe Ondoa, Cutrone, Forson, Ngonge, Birindelli, Zeballos, Bakoune, Ciurria, Tourè, Colpani, Mout. Indisponibili: Pessina, Ziolkowski, Maye, Folorunsho. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
Arbitro: Zanotti di Rimini; Assistenti: Bindoni-Zezza; Quarto ufficiale: Zufferli; Var: Dionisi; Ass. Var: Paganessi.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS