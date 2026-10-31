Il Bologna di Raffaele Palladino non vuole saperne di mollare la presa, mostrando uno stato di forma invidiabile: i felsinei hanno raccolto tre vittorie nelle ultime quattro contro Milan, Cagliari e Lecce, con l’unica sconfitta arrivata contro l’Inter, contro cui i rossoblù erano addirittura andati in vantaggio. Dall’altra parte c’è il Monza di Ivan Juric, uscito malconcio dalla partita al Brianteo contro il Napoli, dove la squadra di Allegri è uscita vincitrice col punteggio di 4-1. I brianzoli hanno bisogno di punti - fermi a quota 7 - con il Bologna che farà di tutto per ostacolare le intenzioni dei biancorossi.