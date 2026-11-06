Palladino, da Kimi Antonelli a Bernardeschi: "Spalle larghe, sa che giocando così..."

"Credo sia doveroso fare i complimenti a Kimi Antonelli, eccellenza di Bologna. Gli facciamo i complimenti e ci teniamo che venga a trovarci al centro sportivo per festeggiare, lo aspettiamo a braccia aperte". Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby emiliano che vedrà il Bologna impegnato sul campo del Parma. Il tecnico dei felsinei ha dichiarato: "Dovbyk? Sta lavorando con la squadra, è a disposizione così come Piccoli che sta bene e anche Odgaard, aspettiamo Enem. Odgaard ha fatto un grande lavoro per la squadra, mi sta piacendo molto la sua attitudine giorno per giorno. Mi aspetto domani una prova di grande maturità. Non dobbiamo parlare né di Europa né di salvezza, se un mese fa qualcuno avesse pensato che avremo parlato di Europa… non voglio smorzare i toni, sono felice che c’è entusiasmo e che si è ricreata alchimia, ma dovremo essere uniti anche nei momenti di difficoltà".

Le parole di Palladino "Bernardeschi sta facendo bene, è in fase di crescita può dare ancora di più, lui è tranquillo e sereno, ha le spalle larghe, sa che giocando così potrà arrivare ad ambire alla Nazionale in futuro. Ha grande personalità ed è in fase di crescita anche lui". Poi sul Parma ha aggiunto: "Troviamo una squadra con entusiasmo, giocano in casa, è uno stadio difficile. Dobbiamo essere pronti a tutto. Il mio obiettivo era dare identità alla squadra e in un mese mezzo abbiamo avuto grandi miglioramenti. Merito dello staff ma anche dei ragazzi, è un gruppo che mi segue, c’è immediatezza. Abbiamo cambiato tanto e fatto passi da gigante. Rinforzi? È presto, credo tanto in questo gruppo, c’è molto tempo, quando sarà il momento mi confronterò, sono venuto qui per costruire e avere un progetto duraturo, ma ora focalizziamoci sulle tante partite".