Palladino: "Il Bologna mi ha dimostrato grande fiducia. Sento che si può creare qualcosa di importante"
BOLOGNA - Ha portato in Europa sia Fiorentina che Atalanta, ora vuole provarci anche col Bologna. Raffaele Palladino ha avuto un impatto immediato in rossoblù: chiamato con la squadra che aveva raccolto un solo punto dopo 4 giornate, si è rimboccato le maniche e nelle successive 7 sono arrivati 16 punti che hanno rilanciato Bernardeschi e compagni fino all'ottavo posto.
Le parole di Palladino
"Prima ancora che mi chiamassero ho cercato di studiare a fondo i calciatori, le loro caratteristiche e il loro modo di giocare - rivela a Sky Palladino - Sull'aspetto tecnico ho provato ad anticipare il lavoro di qualche giorno. Poi, quando sono arrivato, ho cercato di stimolarli in tutto e per tutto, di trovare la chiave giusta per ogni singolo ragazzo, anche con delle riunioni individuali". Casale ha raccontato come Palladino si sia presentato da lui con un foglietto con tutti i suoi numeri delle ultime stagioni. "Ho cercato di capire che problemi avesse avuto. Mi sono messo lì, in treno, e ho scritto tutte le sue presenze degli ultimi sei anni, tutte le sue apparizioni: era arrivato anche in Nazionale. Ho scritto tutto, l'ho chiamato in ufficio e abbiamo avuto un dialogo molto forte, molto vero. Gli ho chiesto se voleva continuare così o se voleva fare qualcosa di diverso per riprendersi quello che aveva un po' perso".
Qualcosa di importante
"Dietro i calciatori ci sono gli uomini. Cerco di capire dove possono esserci i problemi, perché i calciatori hanno bisogno dell'allenatore, ma anche di una persona pronta ad ascoltarli e ad aiutarli, se serve - sottolinea Palladino - In questi anni ho avuto la fortuna di conoscerne e valorizzarne tanti. Uno che mi viene in mente è Edoardo Bove. Con lui ho vissuto un'esperienza ovviamente negativa, ma che allo stesso tempo ci ha legato tantissimo: siamo diventati davvero amici, ci sentiamo quasi tutti i giorni". Palladino ha mostrato di saper migliorare le squadre dove arriva ma non è riuscito a dare continuità. "Probabilmente qualcuno non ha creduto in me al cento per cento. Restare a casa quest'estate mi ha fatto soffrire tanto, però ho avuto modo di crescere, di studiare e di riflettere sulle cose che dovrò fare ancora meglio. Poi si è presentato il Bologna, che mi ha dimostrato davvero grande fiducia, e ho sentito una forte sintonia con la dirigenza. Sento che si può creare qualcosa di importante". A detta del tecnico "ci sono tutte le componenti giuste al posto giusto. La cosa che mi piace tanto di Bologna è la grande sinergia tra tifosi, società e gruppo. C'è un'alchimia che ho visto poche volte nelle squadre di calcio, e sento che stiamo facendo qualcosa di importante per la città".
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