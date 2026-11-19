BOLOGNA - Ha portato in Europa sia Fiorentina che Atalanta, ora vuole provarci anche col Bologna. Raffaele Palladino ha avuto un impatto immediato in rossoblù: chiamato con la squadra che aveva raccolto un solo punto dopo 4 giornate, si è rimboccato le maniche e nelle successive 7 sono arrivati 16 punti che hanno rilanciato Bernardeschi e compagni fino all'ottavo posto.

Le parole di Palladino "Prima ancora che mi chiamassero ho cercato di studiare a fondo i calciatori, le loro caratteristiche e il loro modo di giocare - rivela a Sky Palladino - Sull'aspetto tecnico ho provato ad anticipare il lavoro di qualche giorno. Poi, quando sono arrivato, ho cercato di stimolarli in tutto e per tutto, di trovare la chiave giusta per ogni singolo ragazzo, anche con delle riunioni individuali". Casale ha raccontato come Palladino si sia presentato da lui con un foglietto con tutti i suoi numeri delle ultime stagioni. "Ho cercato di capire che problemi avesse avuto. Mi sono messo lì, in treno, e ho scritto tutte le sue presenze degli ultimi sei anni, tutte le sue apparizioni: era arrivato anche in Nazionale. Ho scritto tutto, l'ho chiamato in ufficio e abbiamo avuto un dialogo molto forte, molto vero. Gli ho chiesto se voleva continuare così o se voleva fare qualcosa di diverso per riprendersi quello che aveva un po' perso".