"È un Bologna che sta crescendo ed è un Bologna che mi piace. Abbiamo intrapreso la strada giusta. Volevo dare un'identità chiara in poco tempo e posso dire di essere soddisfatto. Abbiamo fatto passi avanti sotto tutti i punti vista: fisico, tecnico e di identità. Sono orgoglioso del gruppo che ho perché i ragazzi mi ascoltano e fanno tutto quello che viene proposto durante la settimana". Inizia così la conferenza stampa del tecnico del Bologna Raffaele Palladino alla vigilia del match con l'Udinese: "La sosta mi preoccupava per gli infortuni ma fortunatamente sono rientrati tutti bene, eccezion fatta per Cambiaghi che ha avuto un problemino alla caviglia. L'avversario è forte e non bisogna farsi ingannare dalla classifica. Hanno cambiato allenatore e hanno tutta la volontà di fare punti. Per noi sarà una partita difficilissima e ho avvisato la squadra che non voglio cali di tensione e concentrazione. Per noi deve essere una partita spartiacque e voglio vedere che la squadra riprenda il cammino intrapreso prima della sosta".

Su Miranda, Alhassane, Cambiaghi, Heggem e Moro "Miranda purtroppo si è fatto male a Parma e starà fuori ancora per qualche partita, vedremo se riusciremo a recuperarlo per Venezia. Ho provato Alhassane che è rientrato ieri dalla nazionale e poi ho provato altre soluzioni, sia a piede aperto sia a piede invertito. Ho tre soluzioni in mente ma non voglio dare alcuna certezza ai giocatori: domani spero di scegliere la soluzione migliore. Cambiaghi a Parma ha fatto molto bene agendo sul piede forte e può farlo anche a sinistra: sta crescendo molto ed è applicato. Può crescere sotto il profilo dei gol ma non si deve abbattere e deve avere fiducia in se stesso. È un giocatore importante per noi e lo sta diventando anche per la Nazionale. Tempo fa dissi che io ero come lui poi Gasperini mi cambiò? Questa cosa me la sono portata dentro di me e l'ho fatta mia con i miei attaccanti. Ormai si fanno pochi gol da fuori area perché si calcia meno - non so per quale motivo - e per questo bisogna riempire l'area di rigore. Dobbiamo insistere con i quinti e con gli esterni d'attacco perché più portiamo giocatori in area e più aumenterà la produzione offensiva e la possibilità di segnare. Heggem? Quando un giocatore importante come lui gioca meno giustamente andando in nazionale ha esternato il suo malessere. Forse le sue parole sono state un po' strumentalizzate dalla stampa ed enfatizzate da lui stesso. Lui è un giocatore importante che fa parte della rosa. Per questa partita non verrà convocato ma dalle prossime verrà reintegrato. Come sta Moro? Sta bene, questa settimana ho parlato anche con lui. Abbiamo avuto una chiacchierata molto costruttiva. È un ragazzo che ci tiene e vuole mettersi in mostra. È un ragazzo sensibile che se non sente la maglia da titolare addosso perde fiducia, ma negli ultimi 20 giorni l'ho visto allenarsi in maniera differente. Non deve sentirsi escluso perché per me non ci sono titolari ma gioca chi più mi dimostra in allenamento", ha aggiunto Palladino.