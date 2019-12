Brescia, Balotelli: "Gol per l'Europeo? No, penso a salvare la squadra"

FERRARA - Mario Balotelli ha permesso al suo Brescia di ottenere un successo fondamentale in ottica salvezza. Queste le sue parole a DAZN dopo l'1-0 alla Spal: "Abbiamo sofferto molto, era ora di tornare a vincere. Ci avevamo provato già altre volte in partite forse più complicate - ha spiegato Balotelli -, nonostante questa fosse già difficile, ma siamo stati molto sfortunati. Piano piano girerà anche la fortuna, ora serve bravura perchè abbiamo tre partite molto importani, vogliamo far bene, ma soprattutto vogliamo i risultati. Il gol sotto ai nostri tifosi? Segnare è sempre emozionante, poi io la gestisco sempre con tranquillità, ma farlo sotto la curva è una cosa bella. L'Europeo? Penso che tutti vogliano giocarlo, ma ora è importante salvare il Brescia e far bene con la mia squadra, l'Europeo è lontano ed ora ho in testa solo questo. A chi dedico il 50° gol in Serie A? A mia figlia e mio figlio" ha concluso.

SPAL-BRESCIA 0-1: LA CRONACA