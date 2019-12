Brescia, squadra in ritiro a Roma

BRESCIA - Il Brescia ricomincia da Roma. La squadra di Corini è in ritiro nella Capitale, dove ha già svolto il primo allenamento post-natalizio e rimarrà in ritiro fino al 31. La seduta si è svolta negli impianti del Park Hotel Mancini, dove hanno lavorato i 25 giocatori, fra i quali Mario Balotelli, convocati per questo miniraduno in vista della ripresa del campionato, quando la formazione lombarda ospiterà la Lazio al Rigamonti. Intanto lunedì 30 alle 14,30 è prevista un'amichevole contro il Trastevere, terza squadra della capitale che gioca in Serie D. Non è stato ancora deciso se il match si disputerà al Trastevere Stadium o al Park Mancini. Corini preferirebbe quest'ultima soluzione perché il campo dell'albergo è interamente in erba, a differenza dell'altro che ne ha anche di sintetica. La comitiva del Brescia tornerà a casa il 31 dicembre, in tempo per festeggiare il Capodanno, poi la ripresa degli allenamenti è fissata per il 2 gennaio.