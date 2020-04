Coronavirus, mistero Cellino: il tampone è negativo

BRESCIA - Oggi Massimo Cellino saprà se dovrà rimanere ancora in quarantena per sconfiggere il coronavirus oppure se potrà tornare a contatto quantomeno con i suoi famigliari. Il presidente del Brescia è a Cagliari da una decina di giorni dove si è già sottoposto a due esami: «Quello del sangue - racconta Cellino - ha detto che sono positivo mentre il tampone ha dato la negatività». Oggi quindi Cellino si sottoporrà a un nuovo, decisivo tampone per saperne di più. Il presidente biancoazzurro ripete: «Io sto bene». Ma la preoccupazione comunque c’è. «Il fatto che abbia avuto una positività e una negatività - dice Cellino - dimostra quando sia strano e indecifrabile questo virus». Il patron delle rondinelle era volato in Sardegna una decina di giorni fa. «Sono stato chiuso in casa a Padenghe per 23 giorni - spiega - e ho quindi avuto l’autorizzazione della Protezione Civile di poter andare a Cagliari con un volo privato partito da Malpensa. Mia moglie è venuta a pren dermi sotto l’aereo. Non sono entrato in contatto con nessuno e mi sono isolato anche dai famigliari».