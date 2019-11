Cagliari, col Lecce tanti ex all'assalto

CAGLIARI - Trasferta a Lecce dai contorni indefiniti per il Cagliari. Non solo per l’effettiva consistenza della formazione salentina che a suo tempo al Via del mare riuscì a bloccare sul pareggio la Juventus, ma anche per quella sorta di rivalsa che avrà l’intera colonia di ex che hanno stabilito in Puglia il loro quartier generale. È sardo doc colui che capeggia questa schiera, quel Marco Mancosu che ha cominciato proprio nelle giovanili rossoblù a tirare i primi calci e che poi ha dovuto cercar fortuna altrove (nel Cagliari dal 2006-‘08 collezionò 11 presenze e una rete, quindi altri due gettoni nel 2009). È rientrato prepotentemente nella massima serie quest’anno con già 5 reti messe a segno. Specialità della casa le realizzazioni dal dischetto. Sicuramente vorrà mettersi in vetrina, memore del fatto di non essersi imposto nella squadra della sua città ed il detto “nemo propheta in patria” gli calza a pennello.