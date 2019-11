Cagliari, Cigarini recuperato per la Sampdoria

CAGLIARI - Allenamento mattutino per il Cagliari, che prosegue la preparazione per la sfida di lunedì contro la Sampdoria, in programma alle 20.45 alla Sardegna Arena. I ragazzi di Maran hanno iniziato la seduta con una serie di lavori personalizzati in palestra. Dopo esercitazione tecnica a coppie, quindi lavoro per reparti e chiusura con un triangolare caratterizzato da partitelle a campo ridotto e ad alta intensità.