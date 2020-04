Coronavirus, Cagliari: arrivati gli aiuti sanitari da Xiapu

CAGLIARI - Un binomio che si rafforza ancora di più quello tra il Cagliari e la Cina. Dalla contea di Xiapu, dove il club rossoblù ha gettato le basi lo scorso agosto per l'apertura di una propria Academy, è arrivato un carico di materiale sanitario composto, come si legge nella nota ufficiale della società sarda da "150.000 mascherine e altri prodotti medico-sanitari per fronteggiare l’emergenza, saranno ora a disposizione dell’ATS Sardegna e del Comune di Cagliari, nonché di una serie di enti e associazioni no-profit del territorio". Un altro aiuto concreto dalla Cina all'Italia, ancora alle prese con la difficile lotta al Coronavirus.