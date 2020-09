Cagliari, riposo per Klavan. Personalizzato per Bradaric

CAGLIARI - Il Cagliari prosegue la propria marcia di avvicinamento alla gara con la Lazio, in programma sabato 26 settembre alla Sardegna Arena (ore 18). Doppia seduta di allenamento: in mattinata due i gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impiegati nel match contro il Sassuolo hanno svolto un lavoro metabolico in campo; per gli altri esercitazioni di forza in palestra. La seduta del pomeriggio è iniziata con un’attivazione tecnica per proseguire con una serie di partitelle a tema. Ultima parte dell’allenamento interamente dedicata a una partita a ranghi contrapposti. Non si è allenato Ragnar Klavan, ancora a riposo per via di un affaticamento al flessore. Lavoro personalizzato per Filip Bradaric; out Gaston Pereiro. Per domani in programma una seduta pomeridiana.