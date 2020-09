Cagliari, Luvumbo subito in campo

CAGLIARI - In vista del prossimo impegno contro la Lazio il Cagliari è sceso in campo al Centro sportivo di Assemini con l'iniziale riscaldamento tecnico. Poi mister Di Francesco ha svolto un lavoro tattico per reparti con i difensori impegnati in esercitazioni sulla linea, e i centrocampisti e gli attaccanti nelle combinazioni per andare al tiro in porta. A chiudere la giornata partitella finale a ranghi misti e su campo ridotto. Prima seduta con i compagni per i nuovi acquisti rossoblù Zito Luvumbo e Matteo Tramoni. A riposo Klavan per un affaticamento ai flessori, mentre Bradaric ha svolto personalizzato. Ancora out Pereiro.