Cagliari, è ufficiale l'arrivo di Godin: ha firmato un triennale

CAGLIARI - "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Inter il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Godín: il forte difensore uruguaiano ha sottoscritto un accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023". È dunque ufficiale il passaggio di Diego Godìn dall'Inter al Cagliari, tramite questa nota apparsa sul sito del club. Il difensore uruguagio ha giocato la scorsa stagione nelle file dei nerazzurri dopo 9 anni all'Atletico Madrid, collezionando 36 presenze e 2 gol.

"È stata una stagione intensa"

"Grazie mille a tutta la famiglia nerazzurra per l'affetto e il rispetto ricevuto durante quest'anno. E' stata una stagione intensa e atipica per la situazione che ci è toccato vivere nel mondo, ma nonostante tutto credo che abbiamo fatto un buon lavoro e abbiamo portato la squadra di nuovo in alto, lottando per traguardi importanti come merita". Sono le parole con cui Godin saluta su Instagram i tifosi dell'Inter. "Mi porto il ricordo di tutti voi tifosi - prosegue-, che siete veramente quelli che fate grande questa società. Ovviamente con i miei compagni e tutte le persone che lavorano giorno dopo giorno a fianco della squadra e che mi hanno sempre trattato con un sorriso! Un abbraccio e vi auguro il meglio!".