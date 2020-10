Cagliari, Di Francesco: "Abbiamo affrontato una grande squadra"

BERGAMO - Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha analizzato in conferenza stampa il ko 5-2 in casa dell'Atalanta: "Nei primi 25' abbiamo fatto bene, ribattendo colpo su colpo e tenendo testa all'Atalanta. Poi appena abbiamo allentato la tensione ne hanno approfittato. Dovevamo stare meglio in campo, ma abbiamo affrontato una squadra forte con meccanismi oliati. Non era facile rientrare nel secondo tempo, potevamo prendere ancora più gol - ha proseguito di Francesco -. Mentalmente la squadra non è uscita dalla gara, ma non siamo riusciti a reggere in determinati momenti, anche a livello fisico. Abbiamo affrontato tre squadre difficili in un momento in cui siamo in fase di costruzione e l'abbiamo pagato".