Cagliari, allenamento verso la Cremonese. Ceppitelli e Pereiro a parte

CAGLIARI - Dopo il successo sul Crotone, il Cagliari è tornato in campo oggi in vista del prossimo impegno, la gara di Coppa Italia contro la Cremonese in programma mercoledì alle 14.30 alla Sardegna Arena. Questa mattina al Centro sportivo di Assemini due i gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impegnati nella partita di ieri hanno svolto una seduta defaticante; per tutti gli altri il programma di allenamento ha previsto inizialmente degli esercizi di attivazione, a seguire una serie di partitelle a campo ridotto e lavoro tattico a campo aperto. Allenamento personalizzato per Luca Ceppitelli e Gaston Pereiro; Simone Pinna ha continuato le terapie. A riposo Zito Luvumbo per via di un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Per domani è in programma la seduta di rifinitura.